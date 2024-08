Robbanás történt és kigyulladt, majd részben be is omlott egy ház Heréden. A heol.hu azt írja, valószínűleg szivárgott a gáz, amikor a 25 év körüli férfi rágyújtott egy cigarettára. Ő a detonációban olyan súlyos égési sérüléseket szerzett, hogy mentőhelikopterrel szállították kórházba. Testének mintegy ötven százaléka megégett. A szomszédok csak arra lettek figyelmesek, hogy az ő házaik is beleremegtek a robbanásba.