Tűrhetetlen állapotok a reptéren: azonnali, gyors, hatékony lépéseket vár a Kormány

– Az elmúlt hetekben sok járatkéséssel és -törléssel kellett számolniuk a légi utasoknak Európa-szerte, így Budapesten is. A 21. században megengedhetetlen, hogy a magyar családok és az idelátogató turisták hosszú órákat rostokoljanak a reptéren úgy, hogy nem kapnak megfelelő tájékoztatást és ellátást. Ami most a Liszt Ferenc repülőtéren történik, az még az állami tulajdonszerzés előtti időszak következménye. Amint megtörténik a reptér tényleges, fizikai átvétele, a helyzet javulni fog – jelentette ki Facebook-videójában Vitályos Eszter kormányszóvivő.

– Az első lépések már megtörténtek. Köszönjük a Budapest Airport munkatársainak, hogy két különálló ellátó zónát is kialakítottak, ahol a járatkéséssel érintett utasok élelmiszert, vizet vehetnek magukhoz, a családok részére pedig külön baba-mama szoba, bébiétel és egészségügyi csomag is rendelkezésre áll. A jövőben nemcsak a repülőtér üzemeltetésének kell javulnia, hanem a légi közlekedés irányításának és a földi kiszolgálásnak is.

Minden szereplő együttműködésére szükség van, annak érdekében, hogy a légiközlekedés szereplői a lehető legmagasabb minőségű szolgáltatást tudják nyújtani, mégpedig ellenőrzött módon!

– folytatta.