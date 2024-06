Szurkolói járat az Eb-re: balhé tört ki a budapesti reptéren, rendőrök is érkeztek

Kisebb balhé tört ki a budapesti reptéren - számolt be róla az Utazómajom. Az eredetileg 16:15-ös Budapestről Stuttgartba tartó Eurowings járat, amivel több magyar fociszurkoló is utazott volna a skótok elleni Európa-bajnoki mérkőzésre, nem indult el időben Sőt, még egy órával a kezdő sípszó előtt, 8 órakor sem tudták, hogy mikor szállhatnak fel. A portál olvasójának az elmondása szerint rendőrök is érkeztek a helyszínre. Állítólag összekverték a csomagokat, amik nem megfelelő gépre kerültek. Többen leszálltak, visszafordultak, emiatt pedig új utaslistát kellett készíteni.