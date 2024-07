Szirénák sírásától hangos Pest: lángol a Puskás

A nagy meleg miatt egyre több a tűz. Hazánkban is gyakran kap lángra a forró, száraz időben az aljnövényzet, most pedig pontosan ez történt Pest vármegyében, Gyálnál a Puskás utcában. Kigyulladt a száraz aljnövényzet Gyál külterületén, a Puskás utcában. Mintegy egy hektárra terjedt ki a tűz, amelyben összehordott hulladékok és raklapok is égnek. A fővárosi hivatásos tűzoltók két oldalról oltják a lángokat. A helyszínre tart a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is - írja a Katasztrófavédelem.