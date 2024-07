Szijjártó Péter: Magyarország és Törökország együttműködik az ukrajnai béke előmozdítása érdekében

Illetve kifejtette, hogy a felek azonos állásponton vannak a tekintetben is, hogy a következő időszakban olyan békekonferenciára van szükség, amelyen mindkét háborúzó fél részt vesz.

"Svájcban is az bizonyosodott be, legyen bármilyen jóindulatú is a svájciak kezdeményezése, merthogy az volt, hogy ha csak az egyik háborúzó fél van jelen, akkor ott az adott formátumban megoldást találni nem lehet" - közölte.

A miniszter végül arra is kitért, hogy két és fél év alatt bizonyos következtetéseket már le lehetett vonni a háborúból, és ilyen az is, hogy a nyugati stratégia kudarcot vallott.

"Mert ha megnézzük, hogy hol tartottunk két és fél éve, meg hol tartunk most, akkor azt kell mondani, hogy a helyzet sokkal rosszabb. Sok ezer, tízezer, százezer, ki tudja, mennyi halott, sok millió menekült, egy nagymértékben lerombolt ország, egyre durvuló fronthelyzet, egyre kegyetlenebb és brutálisabb háborús események, egyre súlyosabb eszkalációs kockázat, így áll jelenleg a helyzet" - sorolta.

"Tehát olyan stratégiára van szükség, amely megnyitja a kommunikációs csatornákat, amely visszaadja a diplomáciának a legitimitást" - fűzte hozzá.

Illetve arról is beszámolt, hogy az ülés margóján szerb kollégájával is találkozott, ami azért is lényeges, mert mindkét ország békét szeretne, és emiatt folyamatos politikai támadások alatt áll. "Ezek a politikai támadások sem tántorítanak el minket attól, hogy a béke ügyét és a nemzeti érdekeinket képviseljük" - hangsúlyozta.