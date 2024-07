Sosem látott féltestvérét keresi a 26 éves Zoltán - ezeket derítette ki róla

A nagynéném is csak annyit tudott róla, hogy Richárdnak hívják, a vezetéknevét már nem ismerte. Az édesanyánk közös, és az is biztos, hogy akárcsak én, ő is Mátészalkán született. Anyánk ugyan hazavitte a kórházból, de két héttel később már nem nevelte tovább. A bátyám végül az apai nagymamájához került.