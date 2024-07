Visszatért a szolnoki kalandparkba a kisfiú, oda, ahol az agresszív karateedző felrúgta - számolt be róla Tények. Édesanyja először meglepődött, amikor a park vezetése meghívta őket, kisfiára bízta a döntést, aki végül minden játékot kipróbált. A napokban a nagy port kavaró felvétel folytatását is megmutatta a kalandpark üzemeltetője. Ezen az is látszik, hogy a karateedző többször is arcon önti a síró gyereket hideg vízzel.