„Ha valami történne velem, ezt add át a rendőrségnek” – megérezte a halálát a meggyilkolt kézis anyuka

Előzetes letartóztatásba helyezték Cs. Györgyöt, azt a férfit, aki vélhetően brutális kegyetlenséggel végzett kedvesével Simsik Cynthiával, majd fóliába tekerve elrejtette a testét. Bár a férfi napokig manipulálta az elhunyt sportoló családját és a rendőrséget is, öt nap után az idegei felmondták a szolgálatot, és unokatestvéreinek bevallotta a szörnyű gyilkosságot. A rokonok ultimátumot adtak neki: egy órája van feladni magát a rendőrségen, ha nem teszi, ők fogják. A korábbi nyomozó azonnal elment a rendőrségre, de útközben meggondolta magát és öngyilkosságnak próbálta beállítani a nő halálát. A férfi azóta tartja magát álláspontjához, miszerint azért csavarta fóliába és próbálta meg elrejteni a holttestet, mert mikor megtalálta elhunyt kedvese tetemét pánikba esett. Cs. György továbbá állítja senkinek semmit nem vallott be, sőt, nem is emlékszik a tragikus napokra.

Simsik Cynthia tehetséges kézilabdás volt, aki magyar majd szlovák csapatokban is játszott Fotó: Facebook

Simsik Cynthia kétgyermekes családanya halála sokkolta a közvéleményt. A fiatal és gyönyörű tehetséges sportoló, odaadó édesanya volt, aki akkor írta alá halálos ítéletét, amikor az interneten keresztül megismerkedett Cs. Györggyel. Simsik Tibor, a tragikus sorsú kézilabdázó édesapja már korábban elárulta a Borsnak, hogy Cynthia párja egy önző és nárcisztikus alak volt, aki gyakran kezet emelt lányára, ám most újabb részleteket is megosztott a lapunkkal.

Csak kis idő után kezdtem észrevenni, hogy Gyuri mennyire számító. Mindig a saját érdekeit helyezte előtérbe. A feleségem persze már a legelején átlátott rajta

– árulta el lapunknak Simsik Tibor, aki azt is hozzátette, Cs. György a pénzügyi nyomozói pályafutása után már csak alkalmi munkákkal járult hozzá a család boldogulásához, így lányáék gyakran kértek segítséget, hogy a felszínen maradhassanak. Cs. György nem csak, hogy önző volt, aki cselédként tartotta az élettársát, hanem agresszív is, aki többször megütötte, sőt halállal fenyegette a 31 éves édesanyát.

Simsik Cynthia édesapja kitart és harcol lánya igazáért Fotó: R. P.

A lányunk hangfelvételeket rögzített párja fenyegetéseiről, illetve lefotózta a megvert arcát. A legrosszabbra készülhetett, mert nemrégiben a nővérére bízta ezeket és azt mondta neki: Ha valami történne velem, add át a rendőrségnek

– tudatta a Borssal megtörten az édesapa, aki szerint lánya már érezte, hogy az egyetlen lehetőség az, hogy kilép a kapcsolatból, ám mivel Cs. György nem engedte volna el a közös kislányukat Miát, inkább beletörődött sorsába. Simsik Cynthia családja nemrég ügyvédet fogadott, és abban bíznak, hogy a segítségével sikerül elérni, hogy lányuk feltételezett gyilkosát életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéljék.