Magyar Péter erőszakos bulvárrendezőt választott magának

Radnai Márk a színházi világ "széléről" érkezett a közéletbe. Úgy tudjuk, először az édesapja, a befolyásos, baloldali háttérember-vállalkozó Radnai László vásárolta be a kevésbé tehetséges fiút az Átriumba, hogy ott rendezhessen. Ahonnan hamar kirúgták, mert két újságírót is megfenyegetett, hogy eltöri az ujjaikat, ugyanis bírálták Radnai Márk rendezését. A darab egyébként egy szexbulvárdarab, ahol két pár keresztbe szexel. A "mű" torz értékrendje szerint egyetlen pozitív szereplő van a darabban: egy prostituált, aki sztriptíztáncosnő. Nagyon úgy néz ki, hogy a Radnai családnak kulcsszerepe van Magyar Péter építésében: az idősebb Radnai a színfalak mögül, a fiatalabb pedig nyíltan dolgozik ezen. Radnai Márk egyébként többek között jóban van az RTL Klub sorozatszínészével, Magyar Péter sofőrjével és kulturális tanácsadójával: azaz Nagy Ervinnel is. Az Origo összegyűjtötte, mit érdemes tudni Magyar Péter bizalmasáról.

Szombaton jelentette be közösségi oldalán Magyar Péter, hogy Radnai Márk lesz pártjának egyik alelnöke. A lépés annyiban nem meglepő, hiszen Radnai a kezdetektől fogva ott volt Magyar mellett.

Régóta a környezetében mozog

A mérsékelten sikeres rendezőt először a Magyar Jelen kapta lencsevégre, amint a baloldali politikus társaságában intézett telefonokat. Cikkükben azt írták, hogy "mindenhová követi Magyar Pétert, szervezi, irányítja a demonstrációkat, ő volt a „karmestere” a Kossuth téri rendezvényeknek is." Magyar Péterrel való bizalmi viszonyát jól jelzi, hogy ott volt a politikussal a botrányosra sikerült estén az Ötkertben. Ő volt az, aki elérhetőséget kért attól a férfitól, akitől Magyar elvette, majd Dunába dobta a telefonját, hogy majd később kártalanítsák. (Természetesen azóta sem fizettek az ellopott telefonért.) De talán ennél is jelzésértékűbb, hogy Radnai tagja volt a pártvezető kijevi küldöttségének.

Radnai Márk

Magyar Péter posztjában azt is elárulta, hogy milyen feladatokat szán beosztottjának, aki eddig hivatalosan nem töltött be formális pozíciót a formálódó baloldali pártban. "Márk vezeti a Párt operatív működését, ő felel továbbá a rendezvényeinkért és a videós tartalmakért" - írta. Ebből pedig arra lehet következtetni, hogy

Radnainak komoly befolyása lesz a párt működésére, és kulcsszerepet kapott a pártszervezésben.

A különféle internetes fórumokon már most megy a találgatás arról, hogy ki kapott ekkora hatalmat Magyar Pétertől. Így érdemes megnézni, kicsoda pontosan Radnai Márk.