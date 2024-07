Így készül a profi szelfi a nyaralás alatt

1. Biztosabb lábakon

Nem csak a fotózás szerelmeseinek éri meg beruházni a mobiltelefonokhoz passzoló kiegészítőkre. A kompaktabb darabokat egy nyáresti sétához, a nagyobb tartozékokat pedig hétvégi kiruccanásra és a vakációra is magunkkal vihetjük. Például egy állítható telefontartós állványt. Ennek magasságát az alapján szabályozhatjuk, hogy ülünk vagy állunk, illetve hogy mennyire vagyunk közel vagy messze a kamerától. Távirányítóval még kényelmesebben fényképezhetünk.

2. Megfelelő távolságban

Szelfibot használatával is biztosak lehetünk abban, hogy mi magunk és a háttér is jól látszódik majd. Ha ezzel fotózkodunk biztosan kivehető lesz a naplementét, tengert, természetet vagy éppen különleges épületeket ábrázoló fotónk. Egy dologra azért figyeljünk: ne a karunk kapja a főszerepet a kompozícióban.

3. Háromágú segítség

Mobiltelefon-tripoddal a kezünkben is gyárthatunk emlékezetes nyári szelfiket, a háromlábú eszközt ráadásuk asztalra, vagy bármilyen egyéb felületre feltehetjük. Kis méretének köszönhetően nem foglal sok helyet, a hajlítható lábbal ellátott verziókat forgathatjuk, döntögethetjük is, ha úgy kívánja meg a végeredmény.

4. Lámpás derítés

Telefonra rögzíthető gyűrűs LED-világítással gondoskodhatunk az üde megjelenésről, a többféle fényerősségnek köszönhetően még kevésbé jó körülmények esetén, vagy természetes fény hiányában is használható képet készíthetünk. A tartozék nemcsak könnyű, de egyszerűen fel is csíptethető az okostelefonunkra. A beépített akkumulátorral ellátott lámpa gond nélkül tölthető.

5. Egyszerű megoldások

A legtöbb telefon fényképmódjában zoomolhatunk is, ezzel távolabb vagy közelebb hozhatjuk az arcunk és testünk, és akár segédeszköz nélkül is szép képet kaphatunk. Emellett aktuális környezetünkben is találhatunk olyan támaszokat, amik segíthetnek az ideális kép létrehozásában. Például egy pohár vagy palack, ha asztalnál ülünk, egy fa törzse vagy pad, ha vízparton vagyunk, városban pedig az építmények pereme, amennyiben biztonságosan nekik tudjuk dönteni a telefonunkat.

6. Praktikus díszítőelem

Ragasztható mobiltelefon-gyűrűt vagy mobiltelefon-markolatot is beszerezhetünk, ezekkel garantáltan nem fog kicsúszni a kezünkből a készülék, miközben a legszebb mosolyunkat villantjuk meg. Ezen kívül olyan tokot is vásárolhatunk, amibe beépített támaszték van. Már csak azt kell eldöntenünk, milyen stílus áll hozzánk a legközelebb.