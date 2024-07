Hatalmas szaunává vált Európa: Magyarországon is felcsaptak a lángok

A forró, szubtrópusi légtömeg határa Franciaországtól Lengyelországig húzódik. Ennek mentén jelentős számban alakulnak ki felhőszakadással kísért zivatarok. Még a front előterében, az Alpokban és a Kárpát-medencében is előfordultak konvektív gócok. Az Ausztriában fekvő Köflach településen 93 mm esett, de a tőle távolabb eső Sankt Andraeban is 87 mm-t regisztráltak. A kontinens legmelegebb része az Ibériai-félszigeten kívül a Balkán-félsziget és a Kárpát-medence, ahol 40 fok közelében alakul a csúcsérték.

Ezzel szemben a Brit-szigeteken többnyire a 20 fokot sem éri el a maximum. A Kárpát-medence időjárását érintőleges hidegfront alakítja, de hazánk nagy részén folytatódni fog a forróság.

A sok napsütést csak időnként és helyenként zavarja erőteljesebb gomolyfelhő-képződés. Pénteken délután, este főleg északon, északkeleten, éjszaka inkább nyugaton, északnyugaton fordulhat elő zápor, zivatar. Szombaton délután pedig délnyugat felől alakulhatnak ki zivatarok, akár heves zivatarok is. Zivataroktól függetlenül a Dunántúlon az északnyugatira forduló szél megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 18 és 26 fok között alakul, városokban és vízpartokon lesz a melegebb. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 35 és 40 fok között várható, de északnyugaton többnyire csak 31, 35 fok valószínű - írja az MTI.

A hatalmas hőség miatt már Magyarországon is felcsaptak a lángok. Mintegy négy hektáron égett az aljnövényzet Csólyospálos és az M5-ös autópálya közötti területen. A tűz átterjedt egy tanya melléképületére is. A szegedi és a kisteleki hivatásos, valamint a balástyai önkéntes tűzoltók több vízsugárral oltották a lángokat. A tűzoltók munkáját erőgép is segítette - írja a Katasztrófavédelem.