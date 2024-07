Ezeken a strandokon kell cápatámadástól tartanod

A legendás 1975-ös Cápa című film óta sokan félünk a tengerben messzire beúszni tartva attól, hogy valami elkapja a lábunkat a mélyből, pedig kifejezetten ritkák az olyan cápatámadások, amelyek embereket érintenek. Cikkünknek sem a pánikkeltés a célja, pusztán a figyelemfelhívás, figyelmeztetés, ezért néztünk utána annak, hogy a magyarok kedvenc nyaralóhelyein hol kell leginkább cápákkal való nem várt találkozásokra felkészülni.

Bár a cápatámadások ritkák Európában, azért nemárt felkészülni rájuk Fotó: Vova Kras / Illusztráció - Pexels

Horvátország

A hazánkkal szomszédos ország egyértelműen a magyarok legfőbb kedvence, ha nyaralásról van szó. Az Adriai-tenger egyáltalán nem számít cápaveszélyesnek. Az utolsó feljegyzett halálos cápatámadás 1973-ban történt, 2008-ban pedig az utolsó két olyan támadás volt, amikor az áldozatok könnyebb sérüléseket szereztek, ám az egyre növekvő hőmérséklet miatt a tudósok szerint tigriscápák is megjelenhetnek az Adriában, sőt a nagy fehér cápák egyik szaporodási területe lehet a jövőben.

Ha ezt látod úszás közben, jobb ha a part felé indulsz Fotó: Elianne Dipp / Illusztráció - Pexels

Egyiptom

Hurghada is igazi sláger a magyar nyaralóknál, azonban jó, ha tudod, hogy itt 2023. júniusában halálos cápatámadás volt. A áldozat egy 23 éves orosz fiatal volt, aki a figyelmeztetés ellenére is olyan helyen fürdőzött, ahol ez tilos volt. A cápával való haláltusájáról sokkoló videó is készült, ami bejárta a világhálót. Nem mellesleg Egyiptomból gyakran számolnak be cápatámadásokról, ám ezek ritkán végződnek halállal.

A cetcápa ártalmatlan, ám a hatalmas méretei ijesztőek lehetnek, ha szembetalálkozunk velük Fotó: ROMAN ODINTSOV / Illusztráció - Pexels

Kanári-szigetek

A Spanyolországhoz tartozó szigetcsoport a féktelen bulizásokról, a víziparkjairól, a Teidéről híres, illetve arról, hogy itt egész évben élvezhetjük a nyarat úgy, hogy hivatalosan nem kell Európát elhagynunk. A szigetet érintő Atlanti-óceáni szakaszon az emberre veszélyt jelentő cápákkal csak igazán ritkán találkozhatunk. Azonban a mélyebb tengeri, de mégis partközeli részeken a rájákhoz hasonlító angyalcápa és a világ legnagyobb halának számító cetcápa is szembe jöhet velünk, melyek méretük és kinézetük ellenére is teljesen ártalmatlanok.