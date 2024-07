Egy férfi 6 évig nem járt be dolgozni, akkor bukott csak le, amikor kitüntetést kapott

Sok ember fejében megfordult már, hogy mi történne, ha láthatatlanná válhatna a cégénél, és úgy bújhatna ki a munka alól, hogy közben a fizetését továbbra is felvehesse. Ezt sikerült kiviteleznie egy spanyol férfinek, a 69 éves Joaquín Garcíának, aki 6 éven keresztül egyáltalán nem dolgozott, azonban ez senkinek nem tűnt fel a munkaadói közül, ugyanis a férfi kihasználta a bürokrácia lassúságát, és a munkája kiskapuit. A férfi végül azért bukott csak le, mert a vezetőség meg akarta őt jutalmazni, amiért már 20 éve egyhuzamban náluk teljesített szolgálatot. Amikor viszont az irodában felkeresték nem találták a nyomát, és annak sem találták semmi jelét, hogy az elmúlt 6 évben bármivel is foglalkozott volna.

Az irodájában 6 évig nem jelent meg a férfi /Fotó: @Pexels

Joaquín egy vízműtelepen dolgozott munkafelügyelőként, és már 14 éve a helyi önkormányzat alkalmazásában állt, amikor a munkája kezdett stresszessé válni, ő pedig kiégett. Egyik nap fogta magát és nem vette fel a munkáját. Miután ez senkinek nem tűnt fel, úgy döntött, tesztelni fogja, hogy meddig tud láthatatlan maradni. Most már tudjuk: egészen 6 évig.

A kollégáinak azért nem tűnt fel ezalatt az idő alatt, hogy nem dolgozik a férfi, mert egyik oldalon az önkormányzattal állt kapcsolatban, a másik oldalon a vízműteleppel, és mindkét csoport azt feltételezte, hogy a másik osztálynak dolgozik jelenleg Joaquín. A 6 év alatt pedig továbbra is felvette az évente 41 ezer 500 dolláros fizetését (15 millió forint évente). Emellett hasznosan töltötte az idejét és filozófiát tanult.

A lebukás után a bérszámfejtők pillanatok alatt rájöttek, hogy Joaquín továbbra is felveszi a fizetését, amiért cserébe nem dolgozik egyetlen percet sem. Utólag viszont még lehet, hogy jól is járt a férfi, ugyanis csak 30 ezer dolláros büntetésre ítélték, ami a legmagasabb büntetés ilyen esetekben. Ennél jóval többet keresett az évek alatt. Emellett még lehet, hogy ezt az összeget sem kell megtérítenie, ugyanis most azzal védekezik, hogy zaklatás áldozatává vált a munkahelyén, azért nem járt be többet az irodába. Emellett még egy petíciót is indított, hogy ne kelljen kifizetnie a büntetését. A pereskedés folytatódik az önkormányzat és Joaquín között - számolt be róla az Unilad.