Ha így beszél a gyereked, kegyetlen betegséget jelezhet

Egy friss kutatás szerint az, hogy miként beszélünk kamaszként, összefüggésben állhat azzal, milyen betegséggel kell megküzdenünk felnőttkorunkban. Egész konkrétan a kettes típusú cukorbetegség és a gyermekkori dadogás közt véltek összefüggést felfedezni izraeli tudósok. Minderről egy közelmúltban megjelent tanulmány számol be, melyben nem kevesebb, mint 866 ezer ember életét követték nyomon, hogy kiderítsék, milyen összefüggés mutatható ki a dadogás és a későbbi egészségi állapot között. Kiderült: azoknál, akik tiniként dadognak, felnőttként nagyobb valószínűséggel alakul ki magas vércukorszint, ami aztán kettes típusú diabéteszhez vezethet – írja a The Sun.

Akár cukorbetegséget is jelezhet a gyerekkori beszédhiba, vélik a tudósok Fotó: Pexels

Egész konkrétan a lányok esetében kell aggódni: itt 61 százalékkal nagyobb valószínűséggel kialakuló magas vércukorszintet rögzítettek, mint beszédhibával nem rendelkező társaiknál. A tiniként dadogó fiúknál ez a szám csak +18 százalék volt.

Hogy mi az összefüggés oka, az jelenleg még nem tisztázott. Egyes tudósok szerint hasonló genetikai faktorok játszanak közre a cukorbetegség és a dadogás kialakulásában is, míg mások azt emelik ki, a stressz, a gyermekkori trauma mindkettőt kiválthatja. Mások eltérő agyfelépítéssel magyarázzák mindezt. Tegyük hozzá: a következtetéseket nehezíti, hogy a tudomány jelenleg még azzal sincs pontosan tisztában, hogy magát a dadogást mi okozza.

Mivel jár a kettes típusú cukorbetegség? A cukorbetegeknél az egész szervezetre kiterjedő érelmeszesedés figyelhető meg, amely szívinfarktushoz, agyi infarktushoz, vagy a végtagok vérellátási zavarához vezethet. Ugyanakkor a betegség idegrendszeri károsodással is jár: csökken a fájdalomérzet, zsibbadnak a végtagok, roncsolódik a látás, akár hirtelen jövő, teljes látásvesztés formájában. Az inzulin hiánya, illetve különböző okokból történő aluladagolása diabéteszes kómát okozhat. Ez a cukorbetegség legveszélyesebb komplikációja, életveszélyes állapot.

Milyen betegségre utalhat még a hangunk?

De nem csak a cukorbetegséget lehet előre jelezni a hanghordozás, a beszédhang alapján. A folyamatos rekedtség például HPV-re vagy akár rákra is utalhat, míg a túlzottan monoton beszéd a megfigyelések alapján a Parkinson-kór egyik korai jele is lehet. Nők esetében pedig a megszokottnál mélyebb hang egy hormonrendszert érintő betegségre, a PCOS-re is utalhat.