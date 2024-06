Tragédia: fuldokló kisgyerekeket mentő férfi fulladt vízbe

Ha egy felnőtt ember bajba jutott gyerekeket lát, ösztönösen a segítségükre siet. Ez az ember alaptermészete, így van belénk kódolva, ha egészséges mentalitással rendelkezünk. Sajnos azonban most tragédiába fulladt az életmentés. Spanyolország egyik népszerű tengerpartján, a Costa Blancán az elmúlt hetekben több tragédia is történt: többen vízbe fulladtak. Most jött a hír, hogy nemrégiben két kisgyerek: egy hat- és egy hétéves fiatal fuldoklott a vízben, az életükért küzdöttek. Többen is a gyerekek segítségére siettek a fürdőzők közül, ám ketten: egy brit és egy lengyel turista a mentés közben az életét vesztette. A gyerekeket sikeresen kimentették - írja a The Sun.