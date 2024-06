Szijjártó Péter: tizenegy konzul segíti a magyar szurkolókat az Európa-bajnokság meccsein

Tizenegy konzul segíti a helyszínen a magyar szurkolókat az Európa-bajnokság mérkőzésein Kölnben és Stuttgartban is - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán kedden. A tárcavezető hangsúlyozta: "Ahogy az lenni szokott minden alkalommal, amikor nagy létszámú magyar állampolgár tartózkodik egy helyen külföldön, például sporteseményeken, akkor a külügyminisztérium nagy létszámú konzuli jelenléttel van jelen ezeken a helyszíneken".

"Most is így lesz ez, mind Kölnben, mind pedig Stuttgartban. Mindkét város repülőterein, illetve vasútállomásain, a szurkolói zónákban, a stadionokon kívül és a stadionokon belül is ott lesznek a kollégáink. Minden egyes mérkőzésre mi is kiállítjuk a konzuli tizenegyünket" - fűzte hozzá. "Tizenegy konzul teljesít majd szolgálatot minden mérkőzésen. Annak érdekében, hogy ha ügyes-bajos dolgaik akadnak a magyar szurkolóknak, akkor azt már helyben meg tudjuk oldani, és így a lehető legkisebb bosszúság társuljon csak a szurkolói élményhez" - emelte ki. A miniszter ezután arra kérte a Németországba utazó hazai szurkolókat, hogy regisztráljanak konzuli védelemre, amit a Külgazdasági és Külügyminisztérium honlapján megtehetnek néhány kattintással.

"Ez azért nagyon hasznos, mert ha valaki bajba kerül, akkor azonnal fel tudjuk venni vele a kapcsolatot, tudjuk, hogy hol, kit kell keresni, vagy éppen kit kell értesíteni. Van egy mobilapplikáció is, Konzinfo Utazom a neve" - közölte.

"Arra kérek mindenkit, akinek lehetősége adódik, hogy ezt a mobilapplikációt töltse le. A szurkolói zónákba minden esetben mobilirodákkal fogunk kitelepülni, ami lehetőséget biztosít majd arra, hogy a helyszínen is meg tudjuk oldani adott esetben a dokumentumok pótlását vagy bármilyen ügyes-bajos dolgot" - mondta.

A legfontosabb a konzuli védelemre történő regisztráció. Mert ha baj van, akkor a segítség gyorsasága számít. És ha tudjuk, hogy kit kell keresni, tudjuk, hogy hol kell keresni, tudjuk, hogy kit kell értesíteni, akkor tudunk igazán hatékonyan segíteni

- tette hozzá. "Minden mérkőzésen tehát tizenegy magyar konzul lesz a helyszínen és segíti a magyar szurkolókat abban, hogy csak a szurkolásra, csak a magyar válogatott támogatására kelljen koncentrálni" - összegzett.