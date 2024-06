Szakértő állítja: hamarosan európai katonákat követelnek az ukránok

Harmadszor pedig – ami nagyon fontos, és amiről a sajtó alig számolt be – azt mondta, hogy a NATO-tagállamok által Ukrajnával kötött kétoldalú támogatási megállapodások köré egy NATO-keretmegállapodást akarnak kialakítani. Ez lényegében azt jelentené, hogy a NATO-tagság lehetőségét „a hátsó ajtón keresztül” nyitnák meg. Ez nagyon veszélyes fejlemény. Ami a koordinációt és támogatást illeti, ezt a védelmi miniszterek korábban már jóváhagyták, de a teljes csomagról a júliusi washingtoni NATO-csúcstalálkozón kell majd dönteni.

Egyre több szó esik a nukleáris arzenál mozgósításáról és arról is lehetett hallani, hogy a NATO Németországban, Wiesbadenben alakítja ki az ukrajnai műveletek támogatásához a főhadiszállását.

– Wiesbadenben már van egy amerikai iroda, amely mintegy 300 alkalmazottat foglalkoztat. Eddig ez az iroda biztosította Ukrajna számára a támogató intézkedéseket: a fegyverrendszerek szállítását, az ukrán katonák kiképzését, de azokat az információkat is, amelyekre Ukrajnának szüksége van ahhoz, hogy egyáltalán hadat tudjon viselni. Ez a hivatal az Amerikai Európai Parancsnokság amerikai parancsnokának tartozik beszámolási kötelezettséggel, az (irodát vezető) amerikai tábornokot Cavolinak hívják. Mostantól ezt a támogató funkciót egy új NATO-iroda fogja ellátni a Belgiumban székelő NATO Európai Parancsnokságon, de ezt a NATO-főparancsnokot is Cavolinak hívják!

Más szóval ez az amerikai tábornok – ahogy mondani szoktuk – két kalapot visel, egyszerre az európai amerikai fegyveres erők parancsnoka és európai NATO-parancsnok. Ez azt jelenti, hogy bár a teljes felelősséget már átadták az európaiaknak, az Egyesült Államok még mindig kezében tartja a gyeplőt e NATO-tábornok felett.

Washington a költségeket most az európaiakra hárítja, de a felelősséget is, hogy ha Ukrajna katonai vereséget szenved, az amerikaiak azt mondhassák, hogy az európaiak a felelősek, mert nem szállítottak elég fegyvert. Ezért mondtam azt, hogy ez a lépés, amit most a NATO-főtitkár kezdeményezett – megjegyzem, messze túllépve a hatáskörét, mert ő tulajdonképpen a NATO-tagállamok titkára, semmi több –, szóval ez egy nagy lépés a háború európaivá válása felé. Ráadásul az amerikaiak kizárják az amerikai csapatok Ukrajnába való telepítését, miközben különböző európai vezetők folyamatosan visszatérnek erre. Emmanuel Macron már hetekkel ezelőtt azt mondta, hogy ha egy bizonyos helyzet kialakulna, Franciaország katonákat küldene Ukrajnába, és más NATO-államok vezetői is utaltak erre. Ez nagyon veszélyes útra visz bennünket, amely egyre inkább a háborúban való közvetlen részvételt jelentheti.