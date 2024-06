Gyurcsány: "Magyar Péter köszönjön kezeit csókolommal!"

Ő is és pártja elnöksége is marad a helyén az EP-választási vereség után is – erről Gyurcsány Ferenc beszélt az Indexnek adott interjúban. Magyar Péternek egyebek mellett azt üzente: majd, ha feleannyit küzdött, mint ők, akkor szólhat, addig meg köszönjön neki „kezeit csókolommal” – számolt be róla az M1 Híradó.

A Ripost írja, hogy hiába kritizálták volt és jelenlegi balliberális politikusok, nem mond le sem Gyurcsány Ferenc, sem pedig a párt vezetése a június 9-ei újabb választási vereség után. A DK elnöke az Indexnek adott interjúban közölte azt is: az általa és a pártja által képviselt politika önérték, ezért a haza legyen büszke rá, hogy van még olyan politikai erő, mint a Demokratikus Koalíció (DK) – hangzott el az M1-en.

Gyurcsány Ferenc / Fotó: Bánkúti Sándor

A Demokratikus Koalíció elnöke a műsorban elmondta, hogy akik támadják, azok mögött még párt sincs érdemben, majd a bukott miniszterelnök ráfordult a Magyar Péter-jelenségre. Megjegyezte:

a Tisza Párt alelnökét személyében és erkölcsileg is alkalmatlannak tartja, miközben az ország 30 százaléka rábízná a hazáját is.

„Ilyen alapon az anyám is csinálhatna filmeket, mert még ő sem csinált filmet, de már látott Várkonyi Zoltántól kiváló filmeket. Az a legfontosabb dolog, hogy az legyen miniszterelnök, aki még nem volt az életben, akkor van itt még k…rva sok miniszterelnök – ezt most mondtam, vagy csak gondoltam… majdnem…” – fogalmazott Gyurcsány Ferenc.

A DK elnöke elárulta azt is, mit gondol a vele szemben megfogalmazott 2006-os elszámoltatásáról, miközben párhuzamot vont saját politikai munkássága és Magyar Péter eddigi tevékenysége között.

„Nekem még egyszer nem mondják el, hogy én vagyok a hibás… én, én? …amíg te fölvettél milliókat, én meg az ügyészség előtt voltam? …én, én? …amikor én tüntettem a rabszolgatörvény ellen, te meg fölvettél milliókat és aláírtál túlárazott szerződéseket? …tudod mit, kolléga? …álljál sorba, aztán majd ha kiderül, hogy feleannyit kockáztattál az életedből, mint mi…, ha kiderül, hogy feleannyit küzdöttél, mint mi, akkor, majd szólhatsz… addig meg köszönjél kezeit csókolommal, jó? …és érdektelen, hogy 30 százalékod van… 30 százaléka nagyon sok rohadék politikai tömörülésnek volt Európában, a 20. században…” – fejtette ki véleményét a Demokratikus Koalíció elnöke.