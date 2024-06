Életveszély az M0-son: forgalommal szemben hajtott a lengyel kamion – nem volt magánál a sofőr

Kis híján megfagyott vér az ereiben azoknak az autósoknak, akik a tegnapi (június 16.) napon, délután Vecsés környékén autóztak, az M0-s autópályán. A békés, délutáni forgalmat ugyanis egy hatalmas, lengyel rendszámú kamion zavarta meg, ami komótos, lassú tempóban haladt szembe a forgalommal.

A kamiont Ecser közelében állították meg. A sofőr olyan súlyos állapotban volt, hogy azonnal kórházba kellett vinni Fotó: Bors

Információink szerint a monstrum Vecsés környékén ment fel a pályára az autósok legnagyobb megdöbbenésére, majd nyugodtan haladt tovább hosszú kilométereken keresztül. Többen is találkoztak vele út közben, mint mondták: a teherautó szinte középen haladt, az autósok pedig pánikszerűen rebbentek szét előtte.

Többen értesítették is a hatóságokat, akik ezután azonnal a helyszínre siettek, információink szerint két irányból is próbálták megközelíteni az életveszélyesen szembe robogó kamiont. Úgy tudjuk, hogy végül a Magyar Közút emberei állták útját Ecser környékén, ugyanis őket is riasztották, és éppen a közelben voltak.

Lapunk úgy értesült, hogy csodával határos módon egy autós sem sérült meg az eset során, mindenkinek sikerült időben kitérnie a kamion elől, aminek az isteni szerencsén kívül az lehetett az oka, hogy több szemtanú szerint is a sofőr irreálisan lassan cammogott. A járművet azonnal körbevették a rendőrök, és hamarosan a mentősök is a helyszínre siettek. Információink szerint a sofőrt életveszélyes állapotban emelték ki a fülkéből és szinte már alig volt tudatánál.

Információink szerint súlyos koponyaűri bevérzést kapott. A férfit rögtön kórházba szállították, ahol életmentő műtétet hajtottak végre rajta.

A rendőrök azon a telephelyen is szemlét tartottak, ahonnan a kamion elindult, és megvizsgálták, hogy történt-e gázszivárgás vagy más hasonló eset, ami esetleg előidézhette a sofőr súlyos állapotát.