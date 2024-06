A te véleményed is számít! Nagy a tétje a mai Európa parlamenti- és önkormányzati választásnak

Június 9-én, vasárnap nem egy, hanem rögtön három választás is lesz egyszerre Magyarországon. A szavazatokat le lehet majd adni többek között képviselőjelöltekre, polgármesterjelöltekre és különböző listákra is. Az, hogy ki-mire szavazhat, többek között a lakhelyétől függ. Mutatjuk a további részleteket!

Mutatjuk a 2024-es választások legfontosabb tudnivalóit! Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Mire voksolunk a június 9-ei választáson?

A legtöbb uniós tagállamban, így nálunk is vasárnap tartják az Európai parlamenti képviselő választást, amin pártokra és listákra lehet szavazni. Emellett most vasárnap polgármestereket, önkormányzati és nemzetiségi képviselőket is választhatunk. A települési nemzetiségi választáson 3 vagy 5 jelöltre, a területi és az országos választáson egy listára lehet majd szavazni. Emellett ezen a napon választják meg Budapest főpolgármesterét és a fővárosi közgyűlés tagjait is.

Mi a tétje a mostani választásoknak?

Minden eddiginél fontosabb, a kormányfő szerint történelmi jelentőségű a most vasárnapi voksolás, ezért is fontos, hogy mindenki elmenjen és véleményt nyilvánítson. Nyugaton ugyanis egyre nagyobb a háborús készülődés, minden eddiginél nagyobb a veszélye annak, hogy az orosz-ukrán háború kiterebélyesedik, világméretűvé válik.

Magyarországnak elemi érdeke, hogy kimaradjon a háborúból, és ezt a magyarok túlnyomó többsége is így gondolja.

Éppen ezért nagyon fontos, hogy minél több szavazatot kapjanak a békepárti képviselők.

Ami pedig a budapesti főpolgármester választást illeti, ott az a tét, hogy sikerül-e Gyurcsány Ferenc embereit elzavarni a Városházáról. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltje ennek érdekében pénteken visszalépett, hogy elősegítse a változást és egy szakembert, Vitézy Dávidot ajánlja a támogatói figyelmébe.

Számomra továbbra is az a legfontosabb, hogy Gyurcsány és Karácsony távozzanak a város éléről. Ezért utat adva a változásnak elállok a főpolgármester-jelöltségtől és a Fidesz fővárosi listavezetőjeként folytatom a kampányt. Egyben arra kérem minden támogatómat, hogy a főpolgármesteri szavazólapon Vitézy Dávidra, a listás szavazólapon pedig az általam vezetett Fidesz-KDNP listára szavazzon!

– indokolta döntését Facebook oldalán.