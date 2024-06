Brutális, mi vár ránk: Jégesővel készül lecsapni a zivatar, mutatjuk hol

Kedden nyugat, délnyugat felől több hullámban valószínű eső, zápor, zivatar. Emellett több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. 21 és 27 fok közé esik vissza a hőmérséklet. Élénk marad az ÉNy-i szél.

Szerdán a gyakran erősen gomolyfelhős égből szórványosan alakul ki záporeső, zivatar. Az északias szél néha megélénkül. Már csak 20-26 fok valószínű - írja a Köpönyeg.

Csütörtökön gomolyfelhős időre van kilátás, többfelé (főleg az ország déli felén) zivatarral, záporral, felhőszakadással. Később északnyugat felől szárazabb levegő érkezik. 19-25 fok várható délután.

Pénteken többórás napsütés várható, és már csak elszórtan fordul elő zápor. 21 és 28 fok közé melegszik a levegő.

„Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek” – figyelmeztet dr. Pukoli Dániel.