Holtan találtak Szombathelyen egy férfit, akinek halálát nagy teljesítményű áramütés okozta egy 14 emeletes épületben az éjszaka folyám, hajnali fél egy körül, május 2-án. Az illető nem ott lakott, de egy, a házban lakó férfi ismerte őt, és tudja, volt neki máshol otthona, így nem hajléktalanként ment be oda melegedni. Az okot azonban, hogy mit keresett ott, senki nem tudja.

Holttestet találtak Szombathelyen Fotó: Pexels

Holttestére az áramszolgáltató munkatársai találtak rá, miután áramszünet miatt mentek ki az épülethez. A két rövidzárlatot, amelyet követően 10 órán át áram nélkül maradtak a lakók, az elhunyt férfi okozhatta, ám nem tudni, miért. Valószínűleg a második áramütésbe halt bele az egyik generátornál.

Az épületben jelenleg sincs áram, és már a rendőrség is a helyszínen tartózkodik, ahol szemléznek, illetve egy sátrat is felállítottak a 112Press információi szerint. Az oldal azt is közölte, hogy a holttestet a veszélyforrás közeléből elvitték, már az épületen kívül vizsgálják.