Videón az emberfeletti küzdelem, ilyen óriási tűz pusztított Rákosrendezőn

Mint azt megírtuk, tűz ütött ki hétfő este a XIV. kerületben, Rákosrendező vasútállomáson, ahol vasúti talpfák kaptak lángra. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tűz egy száz méter hosszú talpfarakást, valamint a környezetében lévő aljnövényzetet érintette, de veszélyeztetett egy 32 köbméteres gáztartályt is. Most egy videó is előkerült a lángok pusztításáról.

A gáztartályt a MÁV szakemberei távolabbra vontatták. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, megfeszített munkával hajnali két órára tudták körülhatárolni a tüzet. Az oltásban tizenkilenc jármű és több, mint ötven tűzoltó vett részt. Szerencsére senki sem sérült meg.