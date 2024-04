Új, színes poloska jelent meg Magyarországon: ezt teszik a betolakodók

Néhány napon belül ismét igazi tavasz várható akár 25 fok feletti hőmérsékletekkel. Ez persze jó hír, ugyanakkor ilyenkor tömegével lepik el a poloskák a napsütötte erkélyeket, kerteket, családi házakat. Ennél már csak az a rosszabb hír, hogy egy új, betolakodó faj is megjelent. Ez pedig a címeres poloska.

Fotó: SOUMYAKANTI PAL

A kártevők a zöld területeken kívül ráadásul a lakásokba is előszeretettel besurrannak a nyílászárókón keresztül. Ez pedig problémát jelenthet, hiszen a visszataszító látvány mellett a poloska irritáló nedve az emberi szervezetre sincs jó hatással. Otthonunkban a legjobb védekezés ellene a szakértők szerint a szúnyogháló használata. Magyarországon még az Ázsiai márvány poloska a legelterjedtebb faj, de a Zöld vándorpoloska is egyre gyakoribb. Mivel természetes ellenségeik nem igazán vannak, így a kertekben a permetezés lehet a megoldás, de a társasházak erkélyén megjelenő poloskák ellen nincs igazán jó megoldás. Ráadásul most egy újabb fajuk is felbukkant hazánkban. Csekély vigasz, hogy talán ez a legszebb. A címerespoloskát a burgonyabogár falánk pusztítójaként kíséreltek meg többször is betelepíteni Európába és hazánkba is. Ez nem igazán sikerült, most viszont több hazai településen is látták már a betolakodókat. Eddig egyebek mellett Magyarbólyon, Dunaföldváron, Tápióságon, Deszken és Békásmegyeren is.