Megolvadtak az ujjai - ufót érintett meg, a sebek sosem gyógyulnak be egészen

Manapság már egyre kevesebbek kételkednek abban, hogy léteznek földönkívüli lények. Az Univerzum kiterjedése végtelen, így a lehetőségek száma is végtelen. Az Univerzum ráadásul analógiák alapján működik, ami azt jelnti, hogy sok a hasonlóság az általunk belátott térben. Ha tehát kialakulhatott értelmes élet a Földön, akkor máshol is kialakulhatott. És ha máshol fejlettebbek, akkor ide tudnak jönni. Napjainkban egyre több észlelést dokumentálnak. A legfrissebb szenzáció, hogy mumifikálódott UFO bébit találtak egy barlangban, egy férfit álmában követték az idegenek, ehhez hasonlóan pedig egy alvó ember arcába leheltek az idegenek. Most azonban megdöbbentő beszámoló szivárgott ki.

Űrhajót érintett meg a férfi

Stephan geológusként dolgozott, terepkutatásai során pedig az erdőben egy szivar alakú objektumra lett figyelmes az égen. Ahogyan az objektum ereszkedni kezdett, csészealj alakúvá formálódott, ezt pedig pontosan le is rajzolta. Az űrhajó végül egy erdei tisztáson szállt le, a tudós ember pedig kíváncsi volt, így úgy döntött, szemügyre veszi. Közelebb merészkedett: kénszagot és kipufogógázt érzett, a levegő pedig egyre melegebb lett, Stephan hallotta a motorok zúgását.

Amikor a hajóhoz közel ért, nyitott ajtókra talált, bentről pedig erős fények szűrődtek ki. Fojtott hangokat is hallott: két lény kommunikálhatott egymással, de nem tudott kivenni egy szót sem. Ekkor Stephan úgy döntött, megszólal:

Ha valamiben segíthetek, szívesen megteszem

- mondta, mire a hangok lehallgattak.

Stephan vastag kesztyűben megpróbálta megérinteni az űrhajót, az azonban olyan forró volt, hogy a kesztyűje elolvadt, és az ujjai súlyosan megsebesültek. A hajó megfordult, így a kipufogógáz egyenesen őt terítette be, ami az egész testét megégette. Miután a hajó elment, Stephan émelyegni és hányni kezdett, amikor pedig elért a faluba, azonnal kórházba kellett szállítani - írja a Daily Star.