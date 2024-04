Tíz orvossal bővült a Szent-Györgyi Albert Orvosi Díjasok köre

Talán a legtöbbször kimondott szó a köszönöm, ami egy orvosi segítség kapcsán a kórházakban és a rendelőintézetekben elhangzik. Amikor valaki bajban van és kiszolgáltatott, fontos, hogy jól képzett, empatikus és megértő szakember álljon mellette. A Goodwill Pharma az Egészségért Közhasznú Alapítvány a Nobel-díjas professzor, Szent-Györgyi Albert nevével fémjelzett elismeréssel ad lehetőséget a pácienseknek, hogy kifejezhessék köszönetüket az orvosszakma legelhivatottabbjainak.

Ünnepélyes keretek között adták át az elismeréseket

Idén ötödik alkalommal adták át ünnepélyes keretek között az elismeréseket, a plakettet ezúttal szavazategyenlőség miatt rendhagyó módon tízen vehették át az MTA Akadémia Klub Kodály termében. Ezen a különleges helyszínen Magyarország számos tudományos kiválósága megfordult már. Közülük is kiemelkedik Szent Györgyi Albert Professzor, akinek tudományos öröksége előtt a róla elnevezett orvosi díjjal tisztelegnek. Az eseményen az idei díjazottakon és hozzátartozóikon kívül korábbi években elismert orvosok és az alapítók is részt vettek.

A Szent- Györgyi Albert Orvosi Díj olyan szimbólum, amelyre minden orvos élete végéig büszkén tekinthet. Tiszteletadás azok munkájának elismerésére, akik szenvedéllyel és meggyőződéssel gyakorolják hivatásukat.

Mindannyian tudjuk, milyen elképesztően nehéz a mai egészségügyi helyzetben elegendő időt eltölteni a betegekkel. Talán éppen az egyre nagyobb társadalmi hiányérzet és igény miatt évről-évre nő a díj népszerűsége és szakmai presztízse is. – mondta dr. Kardos Mária az alapítvány szóvivője. – Egyre nehezebb hozzájutni a gyors ellátáshoz, a magas szintű szakértelemhez, a megfelelő eszközökhöz és az emberséges odafigyeléshez, mivel, akik kellő igényességgel gyakorolják a hivatásukat, többnyire túlterheltek. Számtalanszor nagyon gyors döntést kell hozniuk, aminek örömét naponta, terheit azonban akár éveken keresztül is lelkükben hordozhatják. Döntéseikkel sokszor meghatározó befolyással lehetnek betegeik életére.

Társadalmi kezdeményezésként indult - mára felér egy szakmai díjjal

Évről-évre egyre több orvost javasolnak megható orvos-beteg történetekkel. Idén 2107 orvosra összesen 5030 jelölés érkezett, ami azt jelenti, hogy egy orvos sok esetben több jelölést is kapott. A díj fontosságát jelzi az is, hogy a szavazatok száma 70 ezerrel nőtt 2023-hoz képest. Összesen 224 760 szavazat érkezett ellenőrzötten valós szavazóktól.

A jelöltek közül a nagyközönség választja ki az ország különböző régióinak közönségdíjas doktorait. Ám az Alapítvány két szakmai díjat is átad minden évben, melyekről háromtagú zsűri dönt.

A Goodwill Pharma Életműdíjat Prof. Dr. Hangody László osztályvezető főorvos, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja vehette át, míg a Goodwill Pharma Különdíjat Dr. Bejek Zoltán a Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika ortopéd egyetemi docense kapta.

„Az orvosok visszajelzéseiből tudjuk, hogy ez egy olyan elismerés számukra, melyre egész életükben büszkén tekintenek. A díjazottak egyben a Szent-Györgyi hitvallás és az egész társadalom nagykövetei is lesznek. Inspirálják kollégáikat, tanítványaikat, továbbra is példát mutathatva hivatásukban és emberségükben is. Nagyon nagy szükség van most az ilyen megbecsülésekre, amikor az orvosok száma évről-évre drasztikusan csökken (KSH). Ha ez a tendencia folytatódik, oda jutunk, hogy nem lesz, aki a fiatal nemzedéket gyógyítani fogja. A díjjal az a célunk, hogy felhívjuk a figyelmet az orvoslás mai nehézségeire, és Szent-Györgyi Professzor munkásságával orvosainkat is inspiráljuk. Az elismerés motivációt jelenthet a többi szakember és a fiatalabb generáció számára is, hogy kellő szakmai igényességgel és empatikus hozzáállással folytassák az elődök által kijelölt utat.” – mondta dr. Jójárt Ferenc tulajdonos, a Goodwill Pharma Különdíjak felajánlója.

Az egybegyűltek abban is egyetértettek, hogy még ennél is többre volna szükség, a prevencióra és az egészségtartam növelésére, hisz látható, hogy már az egészen fiatalok is sokan krónikus időskori betegségekkel küzdenek, melyeknek előfordulása döbbenetes méreteket ölt.

Fontos feltennünk a kérdést, „Meg kell-e öregedni idős korunkra?” A válasz részünkről nem! Az orvostudomány betegeket gyógyít, de a modern orvostudomány már eljutott oda, hogy látjuk a határainkat és előbb lehet tenni az egészség megőrzéséért, mint ahogy az egészségromlás bekövetkezne. Az ember egyre hosszabb ideig él, és ezáltal növekszik az idős korban jelentkező betegségek száma is. Az egészségügyi kiadások emelkedése miatt fontos hangsúlyozni az egészségmegőrzés fontosságát. Ha mindenki gondoskodik saját egészségéről, és proaktívan igyekszik megelőzni a betegségeket, az hosszú távon csökkentheti a kiadásokat és javíthatja az ellátórendszerek fenntarthatóságát – hívta fel a figyelmet a felelősségteljes és következetes egészségmegőrzésre dr. Jójárt Ferenc.

A korfa alakulása világméretekben is hatalmas egészségügyi krízist jelez előre. Óriási kihívás ez, ami saját és gyerekeink jövőjét tekintve is rendkívüli következetességet kíván orvostól és betegtől egyaránt.

A hosszú, egészséges élet rejtélyeit kutató Szent-Györgyi Albert fáradhatatlan eltökéltsége hitet, jó adag inspirációt nyújthat orvosainknak. Szent-Györgyi valahol mélyen elkötelezte magát, hogy biológiai titkokat fejtsen meg. Sohasem a szakmai verseny, hanem a célja iránti alázat határozta meg mindennapjait. Emellett is tudott jó barát, kolléga, örök sportember és igazi humanitárius világpolgár is lenni. Egész életében kitartóan képviselte az elveit, amihez hihetetlen munkabírás párosult. – mondta Dr. Kardos Mária.