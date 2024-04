Nem lélegezhetünk fel, továbbra is aggasztó marad az időjárás

Hétfőn néhol változóan, a Tiszántúlon azonban erősen felhős lesz az ég. Utóbbi tájakon többfelé alakulhat ki eső, záporeső. Átmenetileg mérséklődik a légmozgás, és 12 fok körüli értékeket mutathatnak a hőmérők.

Szeles, csapadékos időjárás várható a héten /Fotó: - / Hajdú-Bihari Napló

Kedden fokozatosan beborul az ég, és délutántól egyre többfelé valószínű eső, záporeső. Az északkeleti szél egyre inkább megélénkül, a hőmérséklet pedig 10 és 17 fok közötti maximumokkal fog alakulni.

Szerdán erősen felhős, vagy borult lesz az ég és többfelé, több hullámban várható eső, zápor és zivatar. Mindössze 6 és 13 fokban lesz részünk a szerdai napon.

Csütörtökön marad a borongós idő, de már csak néhol fordul elő csapadék. Az északnyugati szél élénk marad. 10 - 15 fok közé erősödik a nappali felmelegedés.

Ezért fáj a fejed

Jelenleg gyenge hidegfronti hatás terheli a szervezetünket, a megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek - számolt be róla a Köpönyeg.hu.