Nagy közös bulira készül Sziámi és a HIPERKARMA

Külön-külön mind a két együttes sikeres és szerethető és nem tegnap kezdődött közöttük az együttműködés, de olyan még nem volt, hogy egyszerre álljanak színpadra. Most ez is elérkezett: április 19-én pénteken az A38 Hajón együtt mutatnak be egy egészen kivételes új lemezt, a Csillagtúrát.

Indulhat a Csillagtúra. Fotó: Sziámi

- A lemezen szereplő 12 szám zenéjét Bérczesi Róbert barátom írta, a szövegeket én, és osztozunk az előadásukon is – mondta Müller Péter Sziámi a Borsnak.

Négy számot én énekelek rajta, négyet Robi és van négy különleges duett.

A pénteki koncerten az album legizgalmasabb dalait adják elő, de nem hiányozhatnak majd a régi kedvencek sem. Ez egyszeri alkalom lesz, hiszen mindkét előadó-szerző turnézik a maga zenekarával, de most az egyszer élőben is felhangzik a Csillagtúra, amit már több ezren meghallgattak eddig a zeneletöltőkön, a címadó dalból pedig egy rendkívül derűs és kedves klip készült.

Nagy kedvencem ez a dal, és ebben van az egyetlen prózai hozzájárulásom az albumhoz: „a csillagtúrámon hazáig kísér az est / hajnalcsillag ébresztelek”

– mondta a Borsnak Bérczesi Róbert. – A refrének végére egy különleges zenei részt tettem, ami tempót és hangnemet is vált egyszerre, ennek lett ez a szövege.

Müller Péter Sziámi és Bérczesi Róbert 2020 óta írnak együtt dalokat. Eddig megjelent két albumuk után március 21-én látott napvilágot a harmadik, Csillagtúra című közös lemezük, a rajta lévő dalok egy barátság életképei, belső utazások.