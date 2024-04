"Még mindig szoptatom a 9 éves kislányomat, nem akarja, hogy abbahagyjam"

A legtöbb kismama kétéves kora körül abbahagyja a gyermekei szoptatását, néha azonban vannak extrém esetek, amikor továbbra is anyatejjel etetik a kisgyermekeket. Bár a tudomány jelenlegi állása szerint már érdemes szilárd táplálékkal etetni az óvodáskorú gyermekeket, néha van egy két szülő, aki addig táplálja az utódját szoptatás útján, ameddig a kicsinek jól esik. Erre mutatott be egy igazán nem mindennapi példát a Mirror magazin, amely számára egy édesanya bevallotta, hogy még 9 éves általános iskolás gyermeke is nap mint nap fogyaszt anyatejet.

Egy névtelen édesanya kért tanácsot szülőtársaitól a lapon keresztül:

Még mindig megengedem, hogy a 9 éves lányom fogyaszthasson a tejemből, és addig nem hagyja abba, ameddig jól esik neki. Ez szerintetek normális?

- tette fel a kérdést a lap többi olvasója számára a névtelen édesanya. Az Egészségügyi Világszervezet ajánlása szerint hat hónapos korig kizárólag anyatejjel, vagy táppal etessék a gyermekeket, utána pedig fokozatosan vezessék be a szilárd táplálékot, miközben még néha etethetik őket anyatejjel, ameddig jól esik.

A szoptatás abbahagyását elválasztásnak nevezik. Ön és a babája dönti el, hogy ennek mikor jön el az ideje. Egyes szülők és csecsemőik annyira élvezik a szoptatást, hogy nem siettetik az abbahagyását. Ez sem szokatlan, néha még a négyéves korú gyermekeket is szoptatják.

A 9 éves lányát anyatejjel tápláló nőt azonban szétszedik a hozzászólók a vallomásával kapcsolatban.

Kérjetek segítséget, ez nem természetes, és nem is egészséges a lánya számára. Ideje lenne lekapcsolódnia az anyja melleiről és hagynotok, hogy felnőjön

- írta valaki a nőnek.

Még az állatok is elválasztják a fiókáikat egy idő után. Ez természetes. Ez segíti őket a felnövésben. Azért van külön szavunk is rá, mert minden emlős ezt csinálja. Ha megtagadod a babádtól a szoptatást, akkor egészséges független lényekké fejlődhetnek

- fejtette ki a véleményét egy másik anyuka. Ezen kívül a legtöbben arra mutattak rá, hogy nincsen már logikus érv az mellett, hogy továbbra is fogyasszon anyatejet az általános iskolás lány. Ráadásul az iskolában napközben már biztos fogyaszt szilárd táplálékot a gyermek, így esténként az anyatejivás már maximum élvezeti fogyasztás, amelyre se az anyának, se a gyermeknek nem lenne szüksége ilyen korban.