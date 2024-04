Már a NASA is vadászik a Loch Ness-i szörnyre, íme friss fejlemények

A világ leghíresebb űrügynökségéről, az amerikai NASA-ról kevesen gondolnák, hogy a Földön is végeztek már furcsa kutatásokat, nem csak az űr sötét és titokzatos birodalmában. 90 évvel ezelőtt például még egy legendás szörnyeteg létezésének is utánajárt a vállalat. 1934-ben ugyanis Sir Edward Mountain vezetésével a NASA is kutatta a Loch Ness-i tó titkát, miután többször is észlelték a szörnyet a víz felszínén, azonban akkor még eredménytelenül. Napjainkban a skóciai nessi vadászok, ismét felkeresték az űrügynökséget, hogy a segítségét kérjék Nessi megtalálásában.

A NASA találhatná meg a Loch Ness-i szörny nyomát /Fotó: Northfoto

A skót felföldön található Loch Ness Monster Center ugyanis nyílt levélben kérte a NASA segítségét, miután a tavalyi évben az eddigi legnagyobb Loch Ness-i szörnyvadászat sem tudott egyértelmű bizonyítékkal szolgálni a lény létezéséről. Pedig több száz Nessi rajongó és vadász érkezett a tóhoz, szonárokkal, és profi kamerákkal.

Aimee Todd a center marketing menedzsere a Daily Starnak mesélt a segítségkérés részleteiről:

Reméljük, hogy a NASA szakértői rendelkezhetnek olyan fejlett képalkotó technológiával, hogy letapogathassák teljesen a tó rejtett zugait is. Le kell ülnünk velük, és meg kell beszélnünk, hogy hogyan juttassuk el ide ezeket a technológiákat.

- árulta a férfi, aki elmondta azt is, hogy Sir Edward Mountain nessi-vadász küldetése óta több mint 1156 észlelést jegyeztek fel, így ideje lenne már, ha egyértelműen bizonyítani tudnák, hogy létezik vagy sem a legendás lény.