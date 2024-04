Akár tíz évre is börtönbe kerülhetnek a hídpénzbotrány elkövetői

Ha a bíróság elmarasztalja őket, évekig tartó szabadságvesztésre számíthatnak a hídpénzbotrány elkövetői. Az ügyben hivatalos személyeket egyelőre még nem hallgattak ki, de ha Budai Gyula feljelentése nyomán megindítják a nyomozást, nyilvánvalóan tisztázódni fog, hogy a Lánchíd-beruházásból „kimentett” pénzekből kapott-e bármelyik baloldali politikus. Ha így történt, az egyértelműen hivatali vesztegetés elfogadása lenne, aminek a büntetési tétele akár tíz év is lehet – írja a Mandiner alapján a Ripost.

Hosszú börtönévek várhatnak a hídpénzbotrány baloldali haszonélvezőire

Egy bennfentes segítheti a hatóságokat

Budai Gyula országgyűlési képviselő azután fordult a hídpénzbotrány ügyében a Nemzeti Nyomozó Irodához (NNI), hogy levelet kapott egy, az ügyre rálátó forrástól. A levélben az állt, hogy a költségvetési csalással gyanúsított, számlagyáras exügyvéd, Vig Mór a Mammut bevásárlóközpontnál található biztonsági cég irodájába járt „elszámolni” a Lánchíd-beruházásból kiszivattyúzott, majd készpénz formájában felvett összegeket. A levélíró szerint Vig erről kizárólag a vállalkozás vezetőjével tárgyalt.

A címadatok alapján a biztonsági cég nem lehet más, mint a Lövőház utca 7–9. szám alatt található Árgus-Security Vagyonvédelmi Kft. A biztonsági vállalkozás egyik tulajdonosa Apáthy Zoltán Endre, az ő édesapja pedig nem más, mint Apáthy Endre, akinek a családi érdekeltségébe tartozik az A-Híd Zrt. Mindebből az következik, hogy az A-Híd Zrt. által az exügyvédnek átutalt másfélmilliárd forint itt cserélhetett gazdát, majd kerülhetett a fővárosi baloldalhoz.

A hídpénzbotrány során "kimentett" pénzek az A-Híd Zrt. tulajdonosi köréhez kerülhettek vissza

Hídpénzbotrány

A hídpénzbotrány főszereplője egyébként az a Vig Mór, aki Vig Dávid Amnesty-vezér testvére, és akit tavaly novemberben vették őrizetbe, majd tartóztatták le, miután belebukott egy sok száz milliós számlagyárba. A NAV az ügyben több helyszínen tartott házkutatást és foglalt le pénzeket. Az eljárás keretében kiszálltak többek között Hegedüs Dániel ügyvédhez, illetve a Lánchíd felújítását végző A-Híd Zrt.-hez is.

Később kiderült, hogy 2020 novembere és 2022 júliusa között az A-Híd 1,4 milliárd forintot utalt Vig cégének, a fentebb említett Sunstrike Hungary Kft.-nek. Ebből az összegből továbbutaltak 900 millió forintot Vig Mór magánszámlájára, illetve ügyvédi letéti számlájára. A gyanú szerint a továbbutalások a Vig Mórhoz köthető számlákra jellemzően ugyanazokon a napokon történtek, mint amely napokon az A-Híd Zrt.-től a pénzek a Sunstrike Kft.-hez érkeztek, az összegeket pedig rövid időn belül készpénzben felvették a számlákról.

A számlagyáros Vig Mór exügyvédet tavaly novemberben vették őrizetbe

Ötszázmillió landolt egy másik ügyvédnél

A jól működő gépezetbe végül hiba csúszott, hiszen a több más bűncselekménnyel is összefüggésbe hozott Vig Mórt 2022 januárjában egy jogerős ítélete miatt eltiltották az ügyvédi hivatás gyakorlásától. Ezután vonták be Hegedüst is az ügyletekbe, aki a saját ügyvédi letéti számlájára utalta a Sunstrike Hungary Kft.-hez érkező maradék összeget, majd onnan mintegy ötszázmillió forintot felvett készpénzben.

Fontos hangsúlyozni, hogy mindezeket a tranzakciókat megelőzte a beruházás érthetetlen megdrágítása. Karácsonyék a 2019-ben, a hatalomváltás után új közbeszerzési eljárást írtak ki a Lánchíd-beruházásra. A győztes az A-Híd lett, ugyanakkor ötmilliárd forinttal drágább ajánlattal nyertek, mint amennyiért a Tarlós-érában végezték volna el a munkát.

A sokmilliárdos drágulás (bruttó 21,8 milliárd helyett 26,8 milliárd) mellett majdnem hatvanszorosára, 4,2 milliárd forintra emelték a Tarlós alatt zajló projekthez képest a vállalkozónak járó előleget, a céget terhelő kötbért viszont megfelezték.

A hídpénzbotrány szálai a budapesti Városházáig érnek

Karácsonyék védekezése megbukott

Az ügyben a Kehi is vizsgálatot indított, majd néhány napja közzétette a részjelentését, amelyben sokatmondó pénzmozgásokat tárt fel a Lánchíd felújítását végző A-Híd Zrt. és a számlagyáras Vig Mór cége között. A dokumentum porrá zúzza Karácsonyék védekezését: a főváros balliberális vezetése ugyanis eddig azzal érvelt, hogy a renoválás és a kétes pénzmozgások között nincs időbeli egybeesés. Csakhogy a Kehi egyértelműen rámutatott, hogy a másfél milliárd forint egésze a közbeszerzési eljárás alatt, 1,3 milliárd forint pedig a kivitelezési szerződés megkötése után került az A-Hídtól a számlagyáras exügyvéd cégéhez.