„Egy szál pólóban menekültek ki a gyerekek ” – 7 gyermekes család háza égett le Nyírgelsén

Nagy Enikő és férje, Kiss Tibor hét gyermeket nevel a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírgelsén. A házaspár 17 éve építette fel jelenlegi otthonukat, amit folyamatosan csinosítgattak és újítottak. Március 29-én, nagypénteken azonban munkájuknak gyümölcse veszett oda, amikor elektromos tűz miatt felcsaptak a lángok otthonukban.

Enikő és Tibor hét gyermeket nevel: a legidősebb 18, a legkisebb 3 éves Fotó: Olvasói fotó

„Épp altattam a lányokat..."

Enikő épp a szobában nézte gyermekeivel a televíziót, míg a 3 és 4 éves kislányait altatta. Ekkor vette észre, hogy árad ki a hátsószobából a füst.

Először azt hittem, hogy a kályhából esett ki a cső, de amikor kiszaladtam láttam, hogy akkora a füst, hogy menekülni kell. A lányok, mivel altattam őket, szinte csak egy szál pólóban menekültek ki velünk a házból, még épp időben

– mesélt a balesetről Nagy Enikő. Az édesanya lélekjelenlétének köszönhető, hogy a hétgyermekes családból senki sem sérült meg, ugyanis pillanatokkal azután, hogy kimenekültek a házból már kipukkadt az ablak és felcsaptak a lángok.

– Azonnal hívtam a tűzoltókat, a szomszéd szaladt oda segíteni és lapátolni kezdte a homokot a tűzre. A hátsószobánk teljesen használhatatlan lett és az egész ház tiszta korom. Bent égett minden értékünk, a pénztől és bankkártyáktól kezdve, a bútorokon, ruhákon át a laptop, TV, telefonig –részletezte az édesanya, aki csak a tragédia utáni nap estélyén gondolt bele, hogy mi lett volna, ha nem veszik észre a füstöt vagy ha épp éjszaka kap lángra a ház.

Másnap este fogtam csak fel, hogy mekkora szerencsénk van és mi lett volna, ha bent égünk mind a kilencen, ha nem sikerül kimenekülnünk, vagy ha éjszakara csapnak fel a lángok és senki nem veszi észre időben

– mesélt a szörnyű gondolatokról Enikő. A házban szinte minden bútor megégett, de még a gyerekek tanfelszerelése, iskolatáskája és a három hónapja vásárolt új gyerekbútor is.

Használhatatlanná vált a ház hátsószobája és a többi fal is csupa korom lett Fotó: Olvasói fotó

Összefogott a környék a családért

Egy nagy család számára az ünnepekre való felkészülés alapból is nagy erőfeszítést igényel. Enikőék már mindent bevásároltak a húsvéti ünnepi asztalra, de az egész porrá égett a nagypénteki tűzben.

Minden hús, sonka, kolbász ott sült meg a hűtőben, amire átterjedt a tűz. Semmink nem maradt az ünnepre. Hála azonban a helyieknek és a környéken élőknek minden segítséget megkaptunk, amire csak szükségünk volt

– mesélte az édesanya, akit a helyi élelmiszerbolt egy 50 ezer forintos élelmiszercsomaggal lepett meg, hogy legyen mit tenniük az ünnepi asztalra. Ráadásul nem csak arra a pár napra kaptak segítséget.

– Egyből másnap érkezett a segítség, a család, a hivatal, a plébános, mindenki összefogott értünk, amiért nagyon hálás vagyok és nem is számítottam rá. Már szinte minden felújítási munkára van jelentkező, vettek nekünk új ablakokat is. Így most azt mondhatjuk, hogy a tűz után is újra tud épülni a házunk megégett része – hálálkodott a környékbélieknek Enikő. A családnak szerencsére nem kellett elköltöznie, ugyanis épen maradt a házból két szoba és a konyha. A tavaly festett falak azonban teljesen kormosak, a kiégett részen pedig újra kell vezetékelni az áramot. A Kiss család most arra fókuszál, hogy a 7 gyermekben ne hagyjon maradandó nyomot és traumát a tűz napja.