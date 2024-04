Gabnai Csaba, az ország dúsgazdag vállalkozója: "megalapozottan néztek napszámosnak"

Az igazán sikeres emberek bizony alázatosak és kiveszik a részüket a munkából. Békés vármegye elsőszámú üzletembere, Gabnai Csaba egy interjúban mesélt kalandos életéről:

- Az egyik belvárosi ingatlanunk előtt az utcán dolgoztam, nyírtam a füvet, mint az állat. Hallottam egy nagy pukkanást ezzel egyidőben, két, jogosan felháborodott ember érkezett, hogy a fűnyíróm felkapott és ellőtt egy kavicsot, ami betörte az út túloldalán parkoló autójuk szélvédőjét. Dühösen vontak kérdőre. Ahogy fel voltam öltözve, megalapozottan néztek napszámosnak. Én nagyvonalúan nyugtattam őket, hogy semmi baj, mert enyém az egész tömb. Ők mondják, hogy mi közük a tömbhöz, ők a motoros boltba jöttek. Mondom, nem baj, annak az épülete is az enyém, van rajta biztosítás. Azt mondják, de hát ők a túloldalon, az MVM előtt parkoltak. Mondom nekik – miközben a 20 éves, lyukas oldalú Toyota kisbusz mellett épp egy kapára támaszkodok –, semmi baj, mert az is az „enyim”, annak is rendben van a biztosítása.

Hallom, közben telefonálnak, hogy itt a van egy hajléktalan külsejű figura. Épp belőtte a fűnyírójával a szélvédőnket. Azt akarja velünk elhitetni, hogy övé a városrész. Ezt azért mondtam el, mert nekünk, az alapító nemzedéknek a feladatunk nem rajoskodni, sznobot játszani, hanem kemény munkával megalapozni a jövőt. A folyamatos fejlesztések kötelezőek. Az ahhoz szükséges tőke az a vállalkozásé, nem a tulajdonosé. Az alapító nemzedék feladata az én felfogásom szerint az értékteremtés.

Nekünk a munkánkban a hosszú távú jövő felé vezető út megélésében kell, hogy megtaláljuk örömünket. Mi ezzel tehetünk legtöbbet önmagunkért, munkatársainkért és hazánkért. Én imádom ezt az országot, imádok Békés megyében élni, és örülök, hogy az lehetek, aki vagyok, és hogy az itt elmesélt dolgokat megélhettem. Az meg hogy mit mondanak, hogy ez egy öntörvényű gyökér vagy példakép, az nekem mindegy - mesélte.

A teljes interjút IDE kattintva lehet elolvasni.