Beteljesülni látszik Baba Vanga két jóslata, ez vár még ránk 2024-ben

Több mint 25 évvel ezelőtt hunyt el a nagyra becsült vak bolgár médium, Baba Vanga. Ám most nagyon úgy fest, hogy egy újabb jóslata fog beigazolódni.

Fotó: X

A világszerte ismert médium számost világeseményt jósolt meg, köztük a szeptember 11-ei tragédiát, a Brexitet, és még egy napvihart is, ami 2023 decemberében következett be. Most 2024-es jóslatai közül kettő már be is vált – számolt be a Daily Star.

Baba Vanga jóslata szerint 2024-ben egy nagy gazdasági világválsággal fogunk szembenézni. Ez pedig most beigazolódni látszik, ugyanis az Egyesült Királyság és Japán is efféle problémákkal küzd éppen. Az Egyesült Királyságban a gazdaság valamennyi fő ágazatában bekövetkezett egy visszaesés és a kiskereskedelmi forgalom is összeomlás szélére került. Japánban a jen 34 éves mélyponton áll. Sőt az ország immár a negyedik helyre csúszott vissza a globális rangsorban, miután már Németország is beelőzte.

A jósnő második jóslata 2024-re azt volt, miszerint drasztikus változások várhatók az egészügyben. Ez is beteljesülni látszik, ugyanis az elmúlt hetekben megerősítést nyert a hír, miszerint egy tüdőrák elleni vakcina van készülőben.