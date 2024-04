„Régi álmukat tudom valóra váltani!” - Anikó egyedül maradt három gyermekével, ketten közülük nagyon betegek

Most először érzem, hogy minden rendben lesz. Most, hogy van munkám célul tűztem ki, hogy a gyerekeket életükben először elviszem nyaralni. Amióta mondtam nekik, hogy megyünk a Balatonra másról sem tudnak beszélni. Nagyon sok képet és videót is megnéztek már a Balcsiról. Ezzel régi álmukat tudnám valóra váltani.