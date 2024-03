Újabb iskolai tragédia: egy 16 éves lányt úgy megvertek az osztálytársai, hogy belehalt

Teljesen összetört annak a 16 éves diáklánynak az édesanyja, akit brutálisan megvertek az osztálytársai. A 16 éves Shaylee Mejia néhány nappal azután esett össze, hogy a Los Angeles-i Manual Arts High School mosdójában megtámadták.

Fotó: Pexels

A március 5-i incidensről készült videón az látható, ahogy a tinédzser lány haját rángatják, ütlegelik és beverik a fejét a falba, mielőtt összeesett. A KTLA szerint Mejia édesanyja, Maria Juarez elmondta, hogy lánya több napig panaszkodott fejfájásra, de továbbra is iskolába járt, mielőtt egyik este elment volna bulizni.

Mint kiderült, a verés miatt belső vérzése és agysérülése volt a fiatal lánynak, így összeesett a bulin. Kórházba szállították, de soha nem tért magához, és március 15-én meghalt.

„Mindenki tudott arról, hogy a lányom beütötte a fejét, a tanárok is” – mondta Juarez. "Mindenki tudta".

Mejia nem beszélt anyjának a verekedésről, mert nem akarta, hogy aggódjon, vagy szabadságot vegyen ki a munkából. Az esetet más diákok videóra vették, és az látható, hogy a fiatal lányt durván megverik, míg mások állnak és nézik.

A diáklány halála ügyében folyik a nyomozás, egyelőre nem jelentette ki a rendőrség, hogy a bántalmazásba halt bele a tinédzser.

Fotó: Facebook

Az anya azt is elmesélte, hogy hónapok óta zaklatták a lányát az iskolában, amiről tudtak a tanárok is, de nem tettek semmit. A lány nyolc hónapja járt az iskolába, miután anyjával és öccsével a környékre költöztek. Maria Juarez többször is észrevett kék-zöld foltokat a lányán. Fényképeket készített a sérülésekről, hogy bemutassa az iskola vezetőinek és a rendőrségnek, de azt állítja, hogy nem tettek semmit az ügyben. Hozzátette, hogy lánya továbbra is a zaklatók célpontja volt, és több támadást is rögzített a kamera.

"A hároméves öccsének rettenetesen hiányzik a testvére. Én... én meg akarok halni" - vallotta be az édesanya.