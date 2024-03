"Mindig arra vágyott, hogy édesapa lesz" – hatalmasa hibáztak a dokik, véletlenül vazektómiát végeznek el a férfin

Rutinműtétnek indult, mégis pokollá tették egy férfi életét az orvosok: a tervezett beavatkozás helyett ugyanis vazektómiát végeztek el rajta, ami azt jelenti, hogy soha többé nem lesz már nemzőképes. A hatalmas orvosi hiba egyrészt érthetetlen, másrészt sajnos visszavonhatatlan. Ráadásul a férfinek minden vágya volt, hogy egyszer egy kislány édesapja lehessen – ez azonban már soha nem történhet meg.

Hatalmasat hibáztak az orvosok Fotó: Pexels

A 41 éves, argentin Jorge Base három kisfiú édesapja, azonban mindig is vágyott arra, hogy bővüljön a család, és lehessen egy lánya is. Párjával terveztek is újabb gyereket, ez azonban már csak álom marad. Február 27-re ugyanis epehólyag-műtétre jegyezték elő, ám a beavatkozást végül egy nappal később végezték el. Illetve, hogy pontosabbak legyünk: ez volt tervben. Amikor ugyanis Base magához tért a műtétet követően, az orvosa csak annyit közölt vele, hogy történt némi tévedés, és emiatt vazektómiát végeztek rajta, majd a doki kijelentette: most be kell tervezni egy újabb műtétet, az epehólyagja miatt – ahhoz ugyanis nem nyúltak a beavatkozás során. A férfi – érthetően – őrjöngött és válaszokat követelt, hogy lehetséges egy ilyen hibát elkövetni, a kórházban azonban mindenki a másikra mutogat, senki sem hajlandó vállalni a felelősséget.

Annyi bizonyos: a kórházban rendszerint keddenként végzik az epehólyag-műtéteket és szerdánként az elköttetéseket – így amikor Base műtétjét egy nappal eltolták, egyszerűen mindenki azt feltételezte, hogy vazektómiája lesz. Tőle senki sem kérdezett semmit, csak betolták a műtőbe, és a kórlapjára sem vetettek még egy pillantást sem. Ez az, ami a férfi és ügyvédje számára teljesen felfoghatatlan.

Egy nem olyan bonyolult, csak olvasni kell tudni

– fakadt ki a férfi, akit azóta sem keresett fel sem az intézmény, sem más, hogy tényleges magyarázattal szolgáljon.

– Van három felnőtt fiam. De minden álmom az volt, hogy egy kislány édesapja lehessek – idézte a magába roskadt férfit a The Sun.