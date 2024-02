Rémálmok gyötrik a sajóládi tüzet túlélő 8 éves Amandát – videó

A Bors korábban többször beszámolt annak a sajóládi Kollárcsik családnak a történetéről, akik egy tavaly novemberi tűzben mindenüket elvesztették. Az édesanya, Csipke Marianna az ablakon át mentette ki a tűzből 3 gyermekét. Csodával határos módon mind túlélték a tüzet és a gázpalack felrobbanását. Mariann ugyanakkor hetekre kórházba került.

A sajóládi Kollárcsik család mindenét elvesztette a novemberi tűzben Fotó: Markovics Gábor / Bors

A baleset óta többször is kórházba kerülő hős édesanya szinte alig tudott otthon lenni gyermekeivel, ezért mindent az édesapának, Kollárcsik Józsefnek kellett intéznie Míg az anya kórházban feküdt és több életmentő műtéten esett át, addig az édesapa is rossz állapotba került, ugyanis sztrókot kapott. Nem sokkal később lányukról, a 12 éves Szabináról kiderült, hogy a történtek miatt súlyos szorongás alakult ki nála és a szíve is gyakran beszúr.

A Bors megtudta, hogy a középső gyermek, a 8 éves Amanda pedig napi szinten küzd súlyos rémálmokkal, melyekből felriad éjjelente.

Szoktam rosszakat álmodni a házzal kapcsolatban. Olyanokat álmodok, hogy ott vagyunk a háznál, ami ég és füstöl

– mesélte a halk szavú kislány, akit szemmel láthatóan megviselnek a történtek.

A történtek óta rémálmok gyötrik a mindössze 8 éves kislányt, Amandát Fotó: Markovics Gábor / Bors

– Olyat is szoktam álmodni, ami meg sem történt. Ahol most lakunk, álmomban az is felgyulladt – osztotta meg velünk a lány.

Van, hogy ott vagyunk a háznál, anya bent ül, le van szakadva tető és a kisöcsém ott játszik a bábuival.

Amanda szinte kivétel nélkül felriad ezekből a rémálmokból, szülei pedig igyekeznek mindent megtenni azért, hogy a kislány minél hamarabb meg tudjon nyugodni és vissza tudjon aludni.

– Utána felkelek, egy időre megszédülök, aztán kimegyek inni és akkor egy kicsit jobb lesz – tette hozzá a mindössze 8 éves kislány, aki így alig tudja kipihenni magát. A Kollárcsik család minden tagján érzékelhető a tragédia terhe. Bár igyekeznek még jobban összetartani, mint eddig bármikor, nagyon rosszak az anyagi körülményeik. A család által közzétett posztban találsz információt arról, hogyan tudsz nekik segíteni.