Váratlan bejelentés: mától megváltozik a vásárlás a Lidl-ben, több pénzünk marad

A Lidl Magyarország közel 3 évvel ezelőtt vezette be digitális hűségprogramját, a Lidl Plust, mely a kezdetek óta rendkívül népszerű, és ma már a vásárlók több mint 40 százaléka használja. Az ingyenesen letölthető applikációnak köszönhetően a felhasználók hetente számos kuponban és egyéb kedvezményben (Kupon Plus, egyedi ajánlatok, kaparós nyereménykártyák, partnerek ajánlatai stb.) részesülhetnek. Innovatív vállalatként a Lidl folyamatosan fejleszti applikációját, ami most újabb állomásához érkezett.

„Piacvezető áruházláncként nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy kiváló minőségű és kedvező árú termékeket kínáljunk és mindemellett gyors és kényelmes bevásárlást tegyünk lehetővé. Ezt szem előtt tartva döntöttünk arról, hogy egyszerűsítjük az applikáció használatát és bevezetjük az ajánlatokat, melyek automatikusan jóváírásra kerülnek a Lidl Plus kártya beolvasásával egyidejűleg. Így egyrészt minden Lidl Plus-t használó vásárlónk garantáltan részesül a kedvezményekben, és ezáltal még többet spórolhatnak akár már a húsvéti készülődés során is. Másrészt felhasználói oldalról is sokkal egyszerűbbé válik a folyamat” – emelte ki Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs vezetője.

A hűségprogram részeként a vásárlók a mindenki számára elérhető ajánlatok mellett a jövőben is kapnak egyedi kuponokat, ezeket azonban továbbra is aktiválni kell majd. A speciális kedvezményeket az applikáció a korábbi vásárlási szokások alapján kínálja fel, de mindenképpen ajánlott beállítani a kedvenc áruházat is, hiszen egyedi bolti akciók is előfordulhatnak, amelyről csak azok a felhasználók értesülnek, akik az érintett áruházat jelölték meg kedvencnek. Emellett a kupon szekcióban találjuk meg a nyereménykuponokat, mint például a kaparós nyereményjáték vagy a Kupon Plus során megszerezett ajándéktermékekre és számlavégi kedvezményre jogosító kuponokat.