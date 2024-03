„Gyakorlatilag a mindennapjaink része volt, hogy azzal szembesültünk, Magyar Péter hogyan próbálja megalázni, az önbecsülésében tönkretenni a feleségét. Mindig érezhető volt rajta egyfajta kisebbrendűségi érzés, sosem tudta feldolgozni, hogy nem belőle lett miniszter” – fogalmazott a Mandinernek Varga Judit egykori kabinetfőnöke. Farkas Vajk korábban név nélkül nyilatkozott a Mandinernek, Magyar és Varga keddi posztjai után azonban nyilvánosan is felvállalta véleményét.

Kitálalt Varga Judit volt kabinetfőnöke: Magyar Péter képtelen kontrollálni az indulatait

Ismeretes: a volt igazságügyi miniszter kapcsolati erőszakról számolt be bejegyzésében, amivel a Magyar által közzé tett hangfelvételre is reagált. Ezekről részletesen beszámoltunk, a Talpra, magyarok! fantázianevű mozgalom alapítóját is kerestük - írja a Ripost.

Farkas Vajk felidézett egy konkrét esetet: „Már közös munkánk elején kiderült, hogy amit Péter kezelhetetlen viselkedéséről, és ennek okán viharos házasságukról beszéltek, az igaz. Judit úgy érkezett dolgozni, hogy teljesen maga alatt volt, és könnyeivel küszködve nekünk is elmondta, hogyan, milyen válogatott szidalmakkal becsmérelte előzőleg a férje. S hogy ez nem egyedi eset, sőt. Erről aztán többször személyesen is meggyőzödtünk, amikor

szem és fültanúi voltunk annak, ahogyan Péter a feleségét szekálja.

Sokszor kifejezetten durván beszélt a feleségével és mindenkinek egyértelmű volt, nem tud uralkodni az indulatain. Ezeket nemcsak én láttam, más közeli munkatársak is meg tudják erősíteni. Judit lelkierejét dicséri, hogy kifelé ezekből semmi sem látszott, és egy-egy ilyen veszekedés után is profin végigcsinálta a programokat, tárgyalásokat.”

A volt kabinetfőnök szerint Magyarnak a jobboldali közösség és a felesége is addig volt fontos, amíg hasznot húzhatott belőle. „Mindig visszatetsző volt, ahogy ahhoz ragaszkodott, hogy az első sorban ülhessen, hogy minél közelebb lehessen a miniszterelnökhöz, még olyan eseményen is, ahova más nem vitt házastársat. Mindent megtettünk hogy ez így legyen, hogy legalább emiatt ne bántsa Juditot” – mondta.

„Mi mindig tartottunk egy lépés távolságot, de azt én is láttam, hogy folyamatosan járt be a minisztériumba, és próbált rátelepedni a sajtómunkára. Ez persze feszélyezett mindenkit, leginkább Juditot. Egy reggel az akkori sajtófőnök azzal jött hozzám, hogy még 10 óra sincs, de Péter már több sms-ben ócsárolta a munkáját.”

Korábbi munkatársa szerint a tárcavezetőnek óriási energiájába került, hogy a férje okozta mindennapos nehézségek és szenvedés mellett végezze feladatát, a döntéseiben pedig önálló maradjon, külön dicséri a rátermettségét, hogy ez sikerült is neki. „Erős képként maradt meg ugyanakkor bennem, amikor az áldozatsegítésről egyeztetett, s szakemberek meséltek a lelki abúzusról, pontosan olyan képet vázoltak fel, ahogy Magyar Péter viselkedett és most is viselkedik Judittal” – emlékezett.

Varga Judit korábbi kabinetfőnöke: "Szem és fültanúi voltunk annak, ahogyan Péter a feleségét szekálja."

Farkas szerint amit Magyar Péter csinál, az az elmúlt évek folytatása, csak most nem a otthon, hanem a nyilvánosság előtt akarja tönkretenni a volt feleségét és erre alapozva politikai karriert építeni. Ha Judit maradt volna a politikában, épp kampányra készülne, ugyanúgy próbálná zsarolni és tönkre tenni. Azt magyarázza, csak védeni akarja, miközben ennek épp az ellenkezője az igaz.

"Egyáltalán milyen ember az, aki titokban felvesz egy beszélgetést a feleségével, és közzéteszi azt?”

Varga Judit legfrissebb posztja kapcsán Farkas kitért arra is: „Én magam nem láttam fizikai bántalmazást, erről ilyen formában nekem nem is beszélt a miniszter, de Magyar egész személyiségébe, viselkedésébe és abba, ahogy képtelen kontrollálni az indulatait, ahogy a feleségével mások előtt is viselkedett, tökéletesen beleillik, hogy akár ilyesmire is sor kerülhetett. Ismerősöktől is hallottam verbális inzultusokról, beleillik a képbe, amit most megtudtunk róla. Ahogy próbálja azóta is hitelteleníteni Juditot, az is sokat elmond.”

Szerinte Varga Judit azért nem vált el korábban Magyar Pétertől, mert félt tőle, félt attól, hogy reagál, mit tesz akkor a családjával, mert tudta, tudtuk, nem beszámíthatóak a reakciói. Ez azóta egyértelműen beigazolódott. „Magyar Péter most nem az országot akarja megmenteni, hanem a volt feleségének akar ártani, a saját politikai karrierjét pedig beindítani.