"Házak után most süteményeket tervezek" - Ramóna építészből vált cukrásszá

Amikor elvesztettem a párom, egy pótolhatatlan ürességet éreztem, egy betöltetlen űrt, amit semmi és senki nem tudott pótolni. Elveszettnek, anyátlan gyereknek éreztem magamat, aztán olyan történt, ami elsőre nekem is megmagyarázhatatlan volt. Egy külföldi utam során egy kézműves cukrászdában jártam, ahol mindent, ami a boltban volt helyben készítették. Ezek nem is sütemények voltak, hanem valóságos műalkotások. Akkor beindult a fantáziám és elképzeltem, hogy magam is ilyeneket fogok készíteni.