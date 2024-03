Hatalmas földrengést regisztráltak, az atomerőművet is érinti

Nem kicsíny, 5,8-as erősségű földrengés rázta meg a Japán Fukusima prefektúráját az éjjel. Helyi idő szerint délelőtt 12:14 perckor mérték a műszerek a földrengést, amelynek középpontja Fukusima volt, de más területeket is érintett. Jelenleg nem tudni sérültekről. Annyi bizonyos, hogy a földrengés érintette az atomerőművet is, azt azonban nem erősítették meg, hogy kárt is okozott volna. A nukleáris anyagokat továbbra is hűtve tudják tartani - írja a Japan Times.