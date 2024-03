Ez pusztító lesz: ilyen időjárással köszönt be a nagyhét

Veszély leselkedik a frontérzékenyekre

A hét elején erős hidegfronti hatás terheli a szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, illetve a krónikus betegségek tünetei is felerősödhetnek – számolt be róla a Köpönyeg.hu.