„Erősek vagyunk, megcsináljuk!" – Egyszerű mellkasi fájdalomnak tűnt, kiderült, hogy daganatos a tinilány

A 15 éves Anasztáziánál tavaly szeptemberben jelentkezett erős mellkasi fájdalom, majd karácsony előtt pár nappal már tudni lehetett, hogy nagy a baj: a felgyői kislánynál rosszindulatú daganatot diagnosztizáltak. A Hodkin-limfóma nevű betegség kezelés nélkül akár végzetes is lehet. A Csongrád-Csanád vármegyei Tázi azonban nem adta fel, ahogy családja sem, ráadásul most jó híreket kaptak az orvosoktól: Anasztázia kezelése hatásosnak bizonyult.

Tázi karácsony előtt nem sokkal tudta meg, hogy súlyos beteg, a fiatal lány azonban nem adta fel, ahogy családja sem Fotó: olvasói fotó

„Most végre öröm könnyek vannak a szemünkben"

Anasztázia, azaz Tázi még csak 14 éves volt, amikor kiderült, hogy rosszindulatú daganatot találtak nála. A kislány álmokkal, vágyakkal, célokkal teli élete darabokra hullott. A kamaszt most a Szegeden kezelik kemoterápiával és több mint 40 gyógyszert szed napi szinten, kevés időttölthet szerettei közelében, akik mindenben támogatják. Anasztázia igazi harcosként küzd a szörnyű kórral: családjával együtt hiszi, hogy győzni fog.

– Tázi betegsége sokként érintett minket. Ez minden szülő rémálma. Egy világ omlott össze bennünk. De erősek vagyunk! Megcsináljuk! – nyilatkozta korábban Tázi édesanyja, Mónika a Ripostnak, aki most jó hírekkel jelentkezett.

Meglett a PET-CT eredménye, ami azt mutatta ki, hogy a daganatok elkezdtek zsugorodni. Még persze nem lehet teljes az örömünk, mert nagyon hosszú út áll előttünk. De most végre öröm könnyek vannak a szemünkben

– mesélte boldogan Mónika, aki arra is kitért, hogy Tázi most a körülményekhez képest jól van és nemrég haza is látogathatott, ami nagy erőt adott az egész családnak.

Az egész család azért szurkol, hogy Tázi (szemüvegben) meggyógyuljon és a legerősebb testvérként jöjjön ki ebből a betegségből Fotó: Olvasói fotó

„A harcot egyedül vívod, de mi itt vagyunk veled”

A felgyői család a bajban nem maradt egyedül: a kislány betegségének híre eljutott egész Csongrádig is, ahová edzőterembe járt Tázi is. A konditerem vezetősége vallja, hogy felelősséggel tartoznak egymás iránt, így nemrég Táziért is összefogtak. Február 26-án, hétfőn egy nyílt napot tartottak, ahol a napijegyekből befolyt összeget Tázinak és családjának ajánlották fel, sőt, egy otthon használható szobakerékpárt is vettek a 15 éves tininek.

– Jól sikerült a gyűjtés, megrendelték a szobakerékpárt is. Nagyon hálásak vagyunk mindenkinek. Sajnos nagyon sok minden változott Tázi betegségével. Majdnem steril környezetre van szükség itthon, hogy a lányunk hazajöhessen, mert könnyen elkap bármilyen fertőzést, ezt viszont nagyon drága fenntartani – mesélte az édesanya.

Speciális étkezést is kell biztosítani, egyre több olyan gyógyszer kell, amit nem lehet felíratni. Szüksége van antiallergén testápolóra, tisztálkodószerekre. Mivel jön a jó idő, magas UV szűrős napvédő krémekre is szüksége lesz

– részletezte Mónika, akinek be kell osztania férjével az eddig kapott segítséget és a pénzt, ugyanis nem tudják mennyi ideig húzódik el Tázi betegsége. Épp ezért az emberek segítségét kérik, hogy támogassák kislányukat anyagilag, hogy neki csak a gyógyulásra kelljen fókuszálnia és hamarosan folytathassa az életét ott, ahol a betegség megszakította. Tázit és családját a fenti Facebook-bejegyzésben található számlaszámon lehet anyagilag támogatni.