Összetört egy nottinghamshire-i házaspár, miután rendkívül rövid időt, mindössze tíz hetet tölthettek imádott gyermekükkel.

Fotó: Pexels (illusztráció)

Tommy Gillman 10 hetes volt, amikor szalmonellamérgezéssel kórházba került, majd agyhártyagyulladásos fertőzés következtében elhunyt. A tragédiához hozzátartozik, hogy Tommy születésekor újszülöttkori Strep B agyhártyagyulladással diagnosztizálták. Ennek megfelelően antibiotikumot kapott. Nem sokkal később azonban hörghuruttól kezdett el szenvedni, és vérmérgezést kapott. Ekkor már háromhetes antibiotikum-kúrát írtak fel a számára.

A csecsemőt a halála előtti napon szállították kórházba. A halottkém kiemelte, hogy a King's Mill kórház személyzete több komoly lehetőséget is elmulasztott, többek között azt, hogy felmérjék, mennyire rosszul volt a csecsemő, valamint hogy azonnali kezelést nyújtsanak a számára. A kisfiú végül szepszisben és többszervi elégtelenségben halt meg a fertőzés következtében.

- Szeretnénk, ha mindenki emlékezne a ragyogó és mosolygós Tommyra. Lehet, hogy csak 10 hetet tölthettünk vele, de ez volt életünk legjobb 10 hete. Megmutatta nekünk, hogy mit jelent erősnek lenni, ezért nekünk is erősnek kell lennünk érte életünk ezen nehéz időszakában. Bármennyire is hihetetlenül nehéz volt a vizsgálat, megkönnyebbültünk, hogy végre választ kaptunk arra, mi történt Tommyval. Reméljük, hogy egyetlen más gyermeknek sem kell keresztülmennie azon, amin Tommy, és most, a vizsgálat után végre lesz időnk gyászolni – búcsúztak a megtört szívű szülők.