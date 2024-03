"22 évesen 12 százalék esélyem volt a túlélésre"

Egyik pillanatról a másikra változott meg egy fiatal nő élete, aki korábban teljesen fittnek, egészségesnek hitte magát. Rendszeresen sportolt, ráadásul 22 évesen meg sem fordult a fejében, hogy baj lehet a szívével. Ma már azért is hálás, hogy elmondhatja a történetét. Január 6-án az angliai Little Minsterley-ben élő Faith Harrison épp egy hokimeccsen vet részt, egy óra autóútra az otthonától. A meccsen még semmi baja nem volt – két gólt sikerült is szereznie –, félúton hazafelé azonban érezte, hogy valami nagyon nincs rendben.

Faith hálás az életéért Fotó: British Heart Foundation

– Eleinte nem éreztem magam betegnek, csak mintha nem magam lennék – emlékezett vissza a fiatal fitneszedző, hozzátéve: fél rája vezethetett, amikor elkezdett zsibbadni a karja, a mellkasára pedig mintha rátelepedett volna valami. Úgy döntött, a szüleihez hajt, ugyanis ők laktak a legközelebb. Amikor odaért, még nem is különösebben aggódott, hiszen tudott járni, tudott mozogni, tudott beszélni. A család is azt gondolta talán csak a vércukra esett le. Pár falatot evett is, de aztán hevesen hányni kezdett. Ekkor hívták ki a mentőket, akik azonnal kórházba siettek vele.

Ott derült ki: Faith koszorúerét 90 százalékban eltorlaszolta egy vérrög. Gyakorlatilag az elmúlt hét órában szívrohama volt, ráadásul olyan, amit kórházon kívül, azonnali orvosi segítség nélkül az emberek mindössze 12 százaléka él túl. Hihetetlenül szerencsésnek mondhatja magát, hogy ő épp ebbe a 12 százalékba esett...

A vérrögöt egy sürgősségi beavatkozás során eltávolították, ám sajnos ekkorra már olyan károsodást szenvedett a szíve, hogy a korábban teljesen egészséges lánynak szívelégtelenséggel kell leélnie az életét.

– Túlélni egy szívrohamot, majd hallani, hogy azt mondják, szívelégtelenséged van, ez megváltoztatja az életedet. Voltak céljaim: üzleti célok, fitnesz-célok, életcélok. Immár egész mások a céljaim, mert annyit változott mind a mentális, mind a fizikai egészségem – jelentette ki a The Sunnak a mindössze 22 éves nő, akiről kiderült: nyitott foramen ovale (PFO) miatt alakulhatott ki a szívroham. Gyakorlatilag van a szívében, a kamrái közt egy apró lyuk, aminek születéskor be kellett volna záródnia.

Kaptam egy második esélyt, és kezdeni akarok vele valamit –

emelte ki Faith, aki szeretné felhívni a fiatalkori szívbetegségekre és szívrohamra az emberek figyelmét.

– A fiatalok sem sebezhetetlenek, és nem szabad semmit sem adottnak venni az életben – magyarázta.