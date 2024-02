Traktorokkal vonultak a határra, itt kövesd élőben a magyar gazdák tüntetését

Óriási kihívásokkal szembesül most a gazdatársadalom egész Európában. Az ukrán gabonaimport, a Green Deal vagy éppen a termelők hibáztatása a klímaváltozásért - csak néhány eszköz, amivel teljesen átrajzolnák a kontinensünk élelmiszerellátását. Ezekkel szemben csak érdemi együttműködésben, az európai gazdák összefogásával lehet fellépni, erre törekszünk már régóta. Mi, magyar gazdák, ebben a küzdelemben támaszkodhatunk a saját kormányunkra, de a német gazdákkal most azt tervezik megcsinálni, amit velünk 2005-ben akartak: a termelőkkel fizettetni meg a hibás gazdaságpolitika árát. Ezt most ők sem tűrik. Kívánjuk, hogy legyenek eredményesek!