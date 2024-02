Németország forrong: tüntetést tüntetés követ, újabb sztrájk kezdődik

Tovább tart a sztrájkhullám Németországban. Miután a Deutsche Bahn mozdonyvezetői, a helyi tömegközlekedés buszvezetői és a repülőterek biztonsági alkalmazottai leállították a munkát, most a Lufthansa földi személyzete követi a példájukat - írják a német lapok.

Egész napos figyelmeztető sztrájkot hirdetett a Verdi szakszervezet február 7-től. Az alkalmazottak szerdán hajnali 4 órakor beszüntetik a munkát Frankfurt am Main, München, Hamburg, Berlin és Düsseldorf repülőterein. A szervezett akció a tervek szerint február 8-án, csütörtökön reggel 7 óra 10 percig tart.

A háttérben az egész csoportra kiterjedő munkaügyi szerződések állnak. A szakszervezeti tagok 12,5 százalékkal több fizetést, de legalább havi 500 eurót, valamint 3000 eurós inflációs kompenzációt követelnek. Emellett a műszakos munkavégzést is korszerűsíteni kell.

A múlt héten hatalmas járattörlések voltak Németországban a biztonsági személyzet sztrájkja miatt. Szinte az összes repülőtéren törölték a járatokat csütörtökön, csak a müncheni repülőtér tudta fenntartani a működését. A közlekedési szektorban jelenleg zajló sztrájkok különösen sok embert érintenek, és lesz még több sztrájk is, mivel számos iparágban új kollektív szerződéseket kötnek.

A gazdák sem adják fel

Pénteken a Bundestag megszavazta a mezőgazdasági gázolaj adókedvezményeinek eltörlését, ezzel mintegy olajat öntve a tűzre. A gazdák szombaton már traktorokkal demonstráltak a frankfurti repülőtérnél, hétfőn pedig egy logisztikai központot blokkoltak Groß Klessowban. A rendőrség bejelentette, hogy a tiltakozó akciót nem regisztrálták előzetesen - írta a Berliner Morgenpost.

Jelenleg traktorok állnak a hannoveri NDR rádióállomás előtt. A tiltakozók szórólapon a 2024-es költségvetésről szóló Bundestag-határozat visszavonását, a CO₂-adó eltörlését és a mezőgazdasági gázolaj támogatásának megtartását követelték. A követelések másik része: a bürokrácia csökkentése. A rendőrség tájékoztatása szerint a tüntetések hajnali 1 órakor kezdődtek. A csúcson 40 traktor és 80 ember tartózkodott a helyszínen – mondta a hannoveri rendőrség szóvivője.

A Lidl és a Kaufland a tüntetők célpontjai

Koblenzben ( Rajna-vidék-Pfalz ) a gazdák ideiglenesen elzárták egy Lidl szupermarket központi raktárát. Vasárnap este óta mintegy 500 résztvevő zárta le a bejáratot és a bekötőutakat. A koblenzi gazdák még egy traktort is a levegőbe emeltek – a „hajszálon lógó mezőgazdaság” szimbólumaként.

A demonstrálókat arra kérték, hogy fejezzék be a találkozót – mondta a rendőrség szóvivője, de a nagyszámú résztvevő és a sok jármű miatt nem lehetett megszakítani a tüntetést. A gazdák lezárták a Kaufland élelmiszer-kiskereskedő logisztikai központjának bejáratát. Emiatt a Kaufland áruházakban egyes cikkek vásárlására korlátozásokat jelenthetnek be, de az áruházakban elvileg garantálják az áruellátást.

Úgy tűnik, a gazdák nem akarnak engedni a követeléseikből. A német gazdaszövetség elnöke, Joachim Rukwied újabb tiltakozásokat jelentett be.