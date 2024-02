"Nagyon hálás vagyok nekik" - titokzatos házaspárnak köszönhetően szépült meg a súlyos beteg Tomikáék otthona

Anikó, a ladánybenei édesanya három gyermekét neveli egyedül. Tomika és nővére mindketten koraszülöttek voltak, és betegen jöttek a világra. A kisfiú a terhesség 37. hetében született, 1700 grammal, azóta több műtéten is átesett, Az első szív műtétje 2016-ban volt, utána egy ideig javult az állapota. Egyedül a legidősebb testvérük Ervin, aki egészséges. Andinak vesetágulata van és a látásával is egyre komolyabbak a problémák, míg Tomika több műtéten is átesett. Ő szívbeteg, és állapota napról napra romlik. Speciális iskolába jár Kecskemétre, ami édesanyja számára nagy kiadást jelent, így otthonuk állapota is leromlott. Az édesanyának nem maradt pénze még a festésre sem.

Anikó számára a legfontosabbak a gyermekei. Mindent megtesz azért, hogy meggyógyuljanak és boldog gyermekkoruk legyen fotó: Olvasói

De egy házaspár felfigyelt a nehéz sorsú családra és felkarolta őket. Egy hónapon keresztül dolgoztak azon, hogy helységről helységre haladva széppé varázsolják Tomikáék otthonát. A tél, amitől rettegett az édesanya, is lassan véget ér. Kaptak annyi tűzifát, hogy elég lesz tavaszig.

Egy házaspár segített kifesteni az otthonukat

Nagyon hálás vagyok nekik, és mindenkinek akik mellénk álltak. Nélkülük nem sikerült volna rendbe hozni az otthonunkat, pedig Tomikának a betegség miatt nagyon fontos, hogy tiszta falak között élhessen.

- örvendezik Anikó, mert úgy látja, végre kezd jobbra fordulni a sorsuk. Már munkát is kapott a környéken. Ugyan ez még csak beugrós takarítói állás, de bízik benne, hogy állandósítják és akkor minden problémájuk megoldódik.

Egyetlen vágya maradt még a beteg Tomikának

Az édesanya számára már csak egy célkitűzés maradt az idei évre, hogy a gyerekeket elvigye a Balatonra. Sosem látták a magyar tengert, és minden álmuk, hogy egyszer eljussanak oda, és meg is érdemlik, hiszen a festésben is egytől egyig kivették a részüket. A betegségük ellenére szorgalmasan dolgoztak az apró kezek. Főleg Ervin, a legnagyobb fiú, akinek minden álma, hogy festőnek tanuljon. Ez egy remek alkalom volt számára, hogy a szobafestő házaspártól megtanulja az alapokat.

Anikó nagyon bizakodóan áll a jövő előtt. Tomikával legközelebb, májusban kell Budapestre mennie kontrollra, ahol kiderül majd, hogy javult- e az állapota.