Karácsony lebuktatta magát

Legújabb Instagram bejelentkezésében Karácsony Gergely a A HÍD-ZRT sárga sisakjával együtt szerepel. A Hídpénz-botrány főszereplője, a manapság gyakran emlegetett, gyanús pénzügyi műveleteket végző cég munkavédelmi sisakját vette az ölébe, hogy akár egy tombolán abból húzza ki a cédulákat a hozzá érkezett kérdésekkel.

A HÍD-ZRT sisakja nyilvánvalóan ott van a szobájában, sokat pózolt ebben korábban, ezért kaphatta fel mielőtt elkezdődött a felvétel...

Karácsony kedvenc főfedője...

Kollégái a felvétel közben rájöhettek, hogy cég mutogatása talán nem a legokosabb dolog és szemmel láthatóan arra kérték, próbálja meg kitakarni a feliratot. Amit Karácsony a maga módján meg is próbált. Egész tenyerével, kissé zavartan, folyamatosan próbálta lefedni cég nevét... Még azt a kezét is bevetette amivel a cédulákat húzta elő sisakból...

Próbálta eltakarni a feliratot...

A felvétel végéig szorgalmasan próbálkozott a kínos felirat letakarásával... Egyre szorosabban ölelte magához a botrányos cég sisakját...

Csak senki meg ne lássa!

Karácsony néhány napja Brüsszelben az M1 helyi tudósítójának is kategorikusan kijelentette, hogy nincs semmiféle botrány, mindez csupán a sajtó fantáziájának szüleménye, ezért nincs ok vizsgálóbizottság felállítására sem. Ugyanakkor azzal is próbált védekezni, hogy az említett 1,4 milliárd forintot még azelőtt utalta át Vig Mór cégének az A-Híd Zrt., hogy megkötötték volna a fővárosi önkormányzattal a Lánchíd felújítására vonatkozó szerződést. A pénzmozgások dátumairól nyilvánosságra került információk cáfolják Karácsonyt, de ha mégis a főpolgármesternek lenne igaza, akkor is rögtön adódik a kérdés: honnan tudhat arról, hogy az építőipari vállalat mikor és kinek utalt át milliárdos tételben pénzeket? Tudomásunk szerint Karácsony Gergelynek nincs érdekeltsége az A-Híd Zrt.-ben, hiszen ő Budapest főpolgármestere.

A szerdai Instagram-videó azonban egyértelműen arra utal, hogy mégis volna mit vizsgálni a hídpénzbotrány kapcsán a városházán.

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal már megindította a vizsgálatot egy közérdekű bejelentés alapján, amiben Tényi István jogász felhívta a figyelmet, hogy a Vig Mór-féle számlagyár ügyében folyamatban levő nyomozás nyilvánosságra került részletei alapján olyan bűncselekmények is megvalósulhattak a Lánchíd munkálataival összefüggésben, mint a vesztegetés, a sikkasztás, valamint a hűtlen kezelés.